丁怡銘「牛肉麵之亂」蘇貞昌民調雪崩暴跌！　負評狂升1.5倍

▲丁怡銘的「牛肉麵之亂」後，行政院長蘇貞昌的民調也正式出爐。（合成圖／ETtoday資料照）



記者林彥臣／綜合報導

前行政院發言人丁怡銘指控冠軍牛肉麵使用萊克多巴胺肉品，引發了後續一連串的「牛肉麵之亂」風波，即使丁怡銘請辭下台依舊沒有平息。行政院長蘇貞昌在事發之後的民調也出爐，負面聲量創今年新高，達到31.6%，是1月的1.5倍。

「TPOC台灣議題研究中心」透過「QuickseeK快析輿情資料庫」分析指出，從今年1月1日到11月12之間的聲量走勢，負面聲量整體呈現上升趨勢，11月負面聲量更是達到31.6%，與1月相比暴增1.5倍，11月正面聲量只剩4.5%，只有年初的4分之1。

▲蘇貞昌即使在政策辯護上從未落居下風，但是還是讓民眾感到相當反感。（圖／記者屠惠剛攝）



「TPOC台灣議題研究中心」認為，近三個月「萊豬牛豬議題」無疑是蘇貞昌負聲量上揚主因，蘇揆在該議題上儘管伶牙俐齒辯護，或是頻頻閃躲轉移焦點，仍然引發民眾不滿；而本月遭爆行政院一條龍製圖作業、對牛肉麵店家錯誤指控等，也讓蘇貞昌的負聲量再創新高。

「TPOC台灣議題研究中心」認為，從本月的爭議事件來看，民進黨長期配合網路進行的大內宣似乎過了頭，種種「帶風向」行為被看破手腳，讓民眾相當反感。

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