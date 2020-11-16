丁怡銘臉書PO「洗白文」遭打臉！17hrs悄悄刪文…網灌爆朝聖

記者柯振中／綜合報導

行政院前發言人丁怡銘引起牛肉麵風波，15日晚間請辭獲准。他16日在臉書抒發心情，同時公布牛肉麵店陳老闆傳來的鼓勵訊息。不料新海店牛肉麵老闆竟說「沒傳任何簡訊」，引起網路熱議。時隔約17個小時，有眼尖的網友發現，丁怡銘的「牛肉麵簡訊文」竟然刪文了。

行政院前發言人丁怡銘引起牛肉麵事件，15日晚間請辭獲准。他16日清晨6點左右透過臉書發文，吐露近來的心情，也公布了一封簡訊，該簡訊署名者為「Fr陳老闆（皇家傳承牛肉麵」，內容則是鼓勵居多。

簡訊傳送者開頭向丁怡銘問安，接著提到，丁怡銘的無心之過被斷章取義，讓他十分難過，等到事件過去，應該就沒事了，「歡迎你跟老婆來座（坐）、謝謝！」而丁怡銘也回覆「謝謝」，但因為行程問題，推辭老闆的邀約。

▼丁怡銘在臉書上貼出一封簡訊。（圖／丁怡銘臉書）



簡訊曝光不久，牛肉麵店新海店的陳姓老闆突然跳出來，強調沒有傳任何簡訊，也跟丁怡銘沒有任何聯繫，他是皇家傳承牛肉麵唯一的窗口，言論立場以他為主，各分店、同仁、店長都不該被捲入，「剛剛簡訊看來不是我發的，我聲明，我也沒有跟丁怡銘有過聯繫或通電話，各方面都不是我發的。」

事後，丁怡銘則澄清，打氣的簡訊來源確實是陳姓老闆，不過是創始店的陳老闆，也就是新海店老闆的父親，過幾天會找時間去新海路總店，到店用餐，並向老闆致意。不過，遭指控的牛肉麵店為新海店，也就是新海路總店，而向丁怡銘致意的是重慶路老店的老闆，重慶路老店的老闆為新海路總店老闆的父親。

簡訊文發出約17個小時的時間，有眼尖的網友發現，丁怡銘的臉書悄悄將簡訊的臉書貼文撤除，不少人找不到該篇貼文，開始到前一篇貼文底下留言洗版，「牛肉麵那一篇不見了」、「打兒子一巴掌，然後說『他爸原諒我了』」、「文章怎麼不見了，要來朝聖也。」

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▼原來丁怡銘貼出的簡訊並非新海店老闆傳的，而是老闆的父親傳的。（圖／行政院提供）

