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國民黨改蔡英文這句話　諷丁怡銘「升官發財請走此路」

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▲▼丁怡銘現身立法院 受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲丁怡銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

行政院前發言人丁怡銘因牛肉麵失言風波，向行政院長蘇貞昌請辭獲准，並表示在野黨刻意政治操作，為避免對政務推動造成困擾，因而請辭負責。由於民進黨主席、總統蔡英文過去針對立委收賄案撂重話「升官發財請走別路」，國民黨16日以「升官發財請走此路」諷刺丁怡銘和民進黨。

國民黨晚間在臉書表示，丁怡銘請辭下台，但從頭到尾都把責任推給在野黨，認為是國民黨刻意政治操作，然而整起事件，從丁怡銘召開記者會、拿假資訊攻擊民間店家，遭到店家公布數據打臉，從頭到尾國民黨不曾介入其中，現在居然反過來責怪在野黨政治操作，甩鍋牽拖不願負責，民進黨不想負責可以不用執政。

國民黨指出，行政院為了捍衛萊豬，不惜拿假資訊造謠生事，而行政院資源被用來製作側翼圖文，在第一時間就透過親綠側翼網軍散播，不但嚴重違反行政不中立，更有散播食安假消息的疑慮，既造成民間店家損失，同時讓人民對飲食安全產生疑慮，丁怡銘請辭下台，但完全沒對問題作出澄清，突顯民進黨根本不知道問題出在哪，更不了解人民對政府的質疑是什麼。

國民黨批評，從蔡政府過去的作風來看，民進黨人士越是出包，官做越大，早就被外界譏諷「升官發財請走此路」，現在更爆出，外交部國際傳播司被迫搬離原本的辦公室，就是因為要騰出空間，讓政委唐鳳跟丁怡銘的小編部隊進駐，是不是代表行政院的小編部隊越做越大，未來更明目張膽的指揮側翼網軍、拿行政資源打擊異己？

國民黨質疑，行政院堅稱所做圖文，是為了替政策進行辯護，但無法解釋為什麼這些圖文是由側翼網軍流傳，而非行政院官方粉專，這些澄清內容，除了不斷牽拖前朝、攻擊在野黨以外，到底哪裡有針對國人的疑惑進行解釋？民進黨千方百計逼人民吃萊豬，國民黨除了持續在立院抗爭以外，更需要大家的支持，22日一起站出來，向蔡政府討公道。

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