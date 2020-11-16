周玉蔻挺丁怡銘！怒砲皇家牛肉麵：拒吃　網刷一排「聲援蔻姐」

▲前行政院發言人丁怡銘。（圖／行政院提供）



記者曾羿翔／綜合報導



行政院發言人丁怡銘15日因牛肉麵失言風波請辭獲准。資深媒體人周玉蔻16日在臉書力挺丁怡銘，「丁怡銘又不是做了什麼十惡不赦的大壞事，藍營和柯黨趁機踢幾腳也就罷了，綠營裡好些個繼續傷囗上灑鹽的，就不必了吧！」文末，周還說，她拒吃皇家牛肉麵。

周玉蔻的PO文還指出，什麼冠軍牛肉麵啊！這一波吵鬧聲中唯一的大賺白賺的受益者，一個小老闆居然還在那裡落井下石！不厚道！拒吃「皇家」牛肉麵！（牛肉麵好吃標準太多了，光是萊劑0.001（不也是萊劑牛嗎）就了不起？也太廉價了吧！）

發文一出，許多網友紛紛「力挺周玉蔻」，有人就表示，「妳怎能如此睿智，太欣賞妳了，俠女！」、「皇家牛肉麵超級爛」、「就是得了便宜又賣乖，該饒人處不饒人！」、「同意！那個小老闆實在太囂張！」、「皇家獲得了版面，拿到免費廣告，為何還可這樣？」



針對周玉蔻挺丁拒吃皇家傳承牛肉麵，北市長柯文哲表示，「不要沒事找事做」。議員王鴻薇則表示，應留給牛肉麵業者一個單純環境，店家做好吃的牛肉麵讓消費者品嚐就好，別成為政黨鬥爭下的祭品。

