刑事局不敢辦丁怡銘？　陳揮文：局長是蘇貞昌的人

▲陳揮文爆刑事警察局局長是蘇貞昌的人。（圖／翻攝自YouTube／飛碟聯播網）

記者黃巈禾／台北報導

行政院前發言人丁怡銘因牛肉麵失言風波，向行政院長蘇貞昌請辭，不過，他指牛肉麵店家使用萊牛，遭民眾檢舉涉嫌發布假訊息，刑事警察局卻不受理，引發外界質疑雙重標準。對此，名嘴陳揮文16日直言，「刑事局的局長是蘇貞昌的人」。

陳揮文晚間在廣播節目《飛碟晚餐陳揮文時間》表示，現在這個刑事局的局長不是靠破大案立大功，當上刑事局局長，而是蘇貞昌台北縣長任內擔任台北縣刑警隊隊長，「你不查，怎麼會知道不是假消息呢？」

「刑事局基本上是垮了」陳揮文指出，總統府不是有一個駭客嗎？總統蔡英文因為不信任調查局，把案子給刑事局，刑事局5月辦到現在破不了，刑事局一年不如一年，5月到現在已半年，破不了案，案子就擱在那裡。

陳揮文認為，丁怡銘講的話是不是假消息，不是由警察來認定，警察只是負責受理報案，憑什麼不辦？刑事局可能忘了這是誰，一看跟蘇貞昌有關，「這個實在不行」。

立法院內政委員會16日下午邀內政部長徐國勇列席，審查內政部所屬預算。針對刑事局不受理丁怡銘一案，徐國勇會前受訪表示，相關案件都依法交由刑事局處理，警察單位已受理，刑事局辦案有一定的獨立性與專業，他也不能干涉，尊重專業，如果大家有意見可再提出來，警察單位也會斟酌大家的意見。

對於外界質疑不敢辦丁怡銘，徐國勇說，「沒有什麼不敢辦」，警察和檢察官辦案都一樣，檢警調一體，處理案件都是依法辦理。

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