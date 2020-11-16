雅典挖下水道…驚見「2300年前神像」容貌超完整！　古老用途曝光

▲雅典中部開挖下水道時，竟發現古希臘神祇荷米斯（Hermes）的頭部雕刻像。（圖／Greek Culture Ministry、臉書帳號Κώστας Μπακογιάννης）

記者吳美依／綜合外電報導

希臘首都雅典（Athens）中部地區13日實施汙水處理工程，正在挖掘下水道時，竟在繁忙的風神街（Aiolou Street）人行道下方僅4英尺（大約1.3公尺）處，發現一尊古希臘神祇荷米斯（Hermes）頭部雕刻像，材質為大理石，且保存情況相當良好，吸引各界關注。

綜合《美聯社》、《法新社》報導，希臘文化部15日證實此消息並提到，這尊雕刻應於西元前300年、也就是西元前4世紀末或3世紀初左右創作而成，描繪的是荷米斯「成熟年紀」的形象，與祂通常展現的年輕模樣形成對比。此外，該雕刻的創作手法，與西元前5世紀古希臘知名雕刻家阿爾卡美涅斯（Alcámenes）風格相似。

根據希臘神話，荷米斯是宙斯之子，也是眾神的信使，保護旅行者與商人。希臘文化部說明，在古代雅典城，荷米斯頭像通常被安放在十字路口的方柱上，當成街道標誌。但是，該機構並沒有透露頭像的價值，而是立刻送至文物管理局的倉庫保存。

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