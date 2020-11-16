華府「川粉大遊行」20多人被捕！街頭亂鬥放煙火　男遭背刺急送醫

▲川粉14日在華盛頓特區舉辦大遊行，與反對方群眾發生衝突，20多人被捕。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國總統川普的支持者14日來到華盛頓特區，舉行一場大遊行，抗議大選「舞弊」，堅稱川普應該連任，但和同樣走上街頭的反對方群眾發生對峙和肢體衝突，導致20多人被逮捕與起訴，還有多人掛彩。

《美聯社》報導，遊行隊伍從自由廣場（Freedom Plaza）出發，行經國會大廈，一路走到最高法院，儘管一整天過程大致和平，與反對方群眾的氣氛卻越來越緊張，傍晚時分開始爆發零星衝突。根據社群媒體上流傳的影片，多起事件涉及衝撞、推倒和毆打。

▲白人民族主義團體「驕傲男孩」（Proud Boys）也出現在遊行隊伍中。（圖／路透）

▲川粉與反對方群眾發生口角。（圖／路透）

警方15日表示，昨天的遊行中，近24人遭到逮捕、起訴。一名26歲男子涉嫌朝向多人施放煙火，被控危險武器攻擊罪。另外4人被控在街頭攻擊他人，導致受害者失去意識。此外，一名20多歲年輕男性背部遭到刺傷，目前正在醫院接受治療，傷勢沒有生命危險。

警方提到，被逮捕的民眾中，至少10人是當地居民，其他人來自鄰近的馬里蘭州、維吉尼亞州、紐約州、紐澤西州、南卡州和喬治亞州。他們也在現場發現8支槍械，一共4名同仁在執勤過程中受傷，但仍持續調閱監視攝影器，追捕更多嫌犯。

除了華盛頓特區以外，美國各地城市的川普支持者14日也發起遊行，鳳凰城、達拉斯、拉斯維加斯、德州奧斯汀（Austin）、密西根州蘭辛（Lansing）和奧勒岡州薩勒姆（Salem）都有響應活動。他們質疑拜登勝選的合法性，呼籲「停止偷竊（大選）」。

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