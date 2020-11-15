川普又挫敗！　美聯邦法官認證：國土安全部代理部長「非法就任」

▲美國國土安全部（DHS）代理部長沃爾夫（Chad Wolf）被法官裁定是非法就任。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國紐約聯邦法官加勞菲斯（Nicholas Garaufis）於14日裁定，國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf）非法就任，他試圖限制《童年入境者暫緩遣返手續》（DACA）的政策與決定也因此無效。外界指出，這是川普政府最新挫敗。

綜合CNN與《美聯社》報導，加勞菲斯認為，前部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）於2019年4月辭職後，「國土安全部未能遵循合法指定的繼任命令行事，因此所謂代理部長（沃爾夫）採取的行動……沒有法律授權」，全案仍可上訴。

此前，美國政府問責署 （GAO）於8月發布報告，稱沃爾夫的任命屬於無效繼任命令。馬里蘭州另外一名聯邦法官也裁定，沃爾夫在缺乏獲得國會批准的情況下任職，實屬非法。

歐巴馬政府2012年推出DACA，保護從小來到美國的無證照移民免於遭到驅逐，俗稱「夢想家計畫」。雖然川普上任後大力打壓移民，也成功推行許多限制，甚至於2017年試圖中止DACA，但遭最高法院阻止。

國土安全部是美國第三大聯邦機構，在川普任期內經歷5任部長掌權，其中僅2人獲得參議院批准。

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