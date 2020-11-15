打臉川普！94歲嬤親自闢謠「死人投票」　加碼自爆：我投給拜登

▲喬治亞州開始手動重新計票。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國總統川普連任失利，至今仍不認輸。其競選團隊不僅發起一連串法律戰，還宣稱掌握4件「死者投票」證據，可以證實大選發生「舞弊」。但經過查證後，目前被公布的2起案例都被證明並無違規情事，甚至有當事人「現身說法」。

《全國廣播公司》（NBC News）喬治亞州關係頻道11 Alive展開調查，找上「死者投票」受害者的遺孀。94歲的艾格妮絲（Agnes Blalock）表示，丈夫2006年以81歲高齡去世，卻被川普陣營指出今年有投票，她一聽到這個消息，立刻就明白發生什麼事，而這一切都無關詐欺，「他沒有投票，是我」。

艾格妮絲一直以來都使用婚後全名「詹姆斯．布拉洛克夫人」（Mrs James Blalock）的身分投票，並且補充提到，她今年把票投給民主黨的拜登。

牛頓郡（Newton County）官員證實此說法，並在網站上發布解釋聲明，「她在登記選民時的簽名是『小詹姆斯．E．布拉洛克夫人』（Mrs. James E. Blalock, Jr.），11月3日投票時也是這樣簽名」。

▲川普團隊抓緊所有可能涉及「詐欺」的選舉事件。圖為川普在喬治亞州造勢。（圖／路透）



喬治亞州傑克遜郡（Jackson County）選委會調查另一起案件後也表示，川普陣營所謂「死者投票」的受害者琳達（Linda Kesler）於2003年死亡，但今年真正投票的是另外一位「琳達」（Lynda Kesler），2人名字拼法不同，「（仍健在的）琳達擁有不同的郵遞區號、住址與生日，她有資格投票，也的確有去投票」。

川普陣營抓緊所有可能涉及「詐欺」的事件，試圖證明拜登勝選缺乏正當性，並且發起訴訟，質疑大選結果。由於2名候選人在喬治亞州只差1.4萬票，官方決定13日上午9時啟動重新計票程序，「手動計算」超過500萬張選票，並趕在18日午夜前完成。但是，拜登團隊認為，大選結果仍不會改變。

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