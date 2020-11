華府「川粉大遊行」對上反對者…正面開戰！1男遭背刺　2警掛彩

▲美國華府的「川粉大遊行」爆發肢體衝突。(圖/路透)

記者吳美依/綜合外電報導

美國總統川普連任失利,成千上萬名支持者14日來到首府華盛頓特區示威,抗議大選「舞弊」,但慶祝拜登勝選的民眾也走上街頭遊行,雙方發生對峙與衝突,一名年輕男子背部慘遭刺傷,2名警察掛彩。

AMAZING! Can hear you all from the West Wing Colonnade. A beautiful day in Washington, D.C. THANK YOU, PATRIOTS!! #MAGA pic.twitter.com/RJJ8bvYlfr

▲數萬名川普支持者聚集在華府白宮外,聲援總統川普。(圖/路透社)

美國總統川普連任失利,成千上萬名支持者14日來到首府華盛頓特區示威,抗議大選「舞弊」,但慶祝拜登勝選的民眾也走上街頭遊行,雙方發生對峙與衝突,一名年輕男子背部慘遭刺傷,2名警察掛彩。

綜合外媒報導,陰謀論者、「美國女性優先」(Women for America First)、白人民族主義團體「驕傲男孩」(Proud Boys)等右翼人士紛紛現身華府街頭,在白宮附近聚集,堅稱川普正當連任。川粉們高舉「史上最棒總統」、「停止偷走(大選)」、「讓美國再次偉大」(Make America Great Again, MAGA)標語。

▲川粉大遊行晚間與反對群眾爆發衝突,導致多人受傷,警方也出動驅散人群。(圖/路透)



該活動有好幾個名字,包括「讓美國再次偉大百萬大遊行」、「為川普遊行」與「停止偷走華盛頓特區」,一整天大致和平,但晚間8時左右,川粉與反對群眾爆發肢體衝突。根據當地警消,一名20多歲年輕男性背部遭到嚴重刺傷,緊急送醫,還有2名警察在驅散人群的過程中掛彩。另外,至少20人被捕,其中4人違反槍枝規定,2人涉嫌一般攻擊,1人擊警,2人行為不檢。相關單位在現場發現7支槍械,但目前仍不清楚屬於哪一方。

根據《華盛頓郵報》,一小群川粉上午被拍攝到把「黑人的命也是命」廣場(Black Lives Matter Plaza)的反種族主義與警察暴力藝術作品撕毀。但是,反對群眾也被目擊來到販售川普商品的攤販前掀桌,偷走川普帽子與旗幟,放火燃燒。

▲川普透過窗戶向支持者揮手致意。(圖/路透)

川普13日就曾表示,他看見大家的熱情支持,感覺非常「暖心」,「我甚至可能停下來打招呼」。他14日上午10時左右前往維吉尼亞州史特林(Sterling)自家高爾夫球場時,也讓車隊緩慢經過示威群眾,向粉絲揮手致意,事後更在推特轉發數萬鐵粉集結聲援的空拍照,「我們終將勝利!」

ANTIFA SCUM ran for the hills today when they tried attacking the people at the Trump Rally, because those people aggressively fought back. Antifa waited until tonight, when 99% were gone, to attack innocent #MAGA People. DC Police, get going — do your job and don’t hold back!!!