蔡易餘嘉義18鄉鎮車隊掃街　力挺綠營團結拚勝利

▲蔡易餘完成嘉義18鄉鎮市車隊掃街，展現綠營嘉義隊團結氣勢。（圖／蔡易餘競選團隊提供）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨嘉義縣長黨內初選即將進入民調關鍵週，立法委員蔡易餘把握民調前最後一個周末，全力展開車隊掃街基層拜票行程，展現全力衝刺的拚戰決心。

在縣長翁章梁、嘉義縣議長張明達、立委陳冠廷，以及各鄉鎮長、地方民意代表一路接力陪同下，蔡易餘兩天密集走遍嘉義縣各地，車隊行經之處，沿途向鄉親揮手致意、爭取支持，展現綠營嘉義隊團結一致、並肩作戰的氣勢。

蔡易餘車隊昨天前進山區竹崎、番路及中埔鄉，今天持續衝刺上午與下午時段，在翁章梁、陳冠廷及地方民代陪同下，走訪溪口、大林及梅山鄉。隨著下午梅山鄉車隊掃街完成，蔡易餘也順利完成嘉義縣18鄉鎮市全面車掃，為初選民調做最後階段的全力衝刺。

蔡易餘表示，自己擁有10年立法委員歷練，曾歷任5個會期召委，並擔任民進黨立法院黨團書記長，長期在國會第一線與中央部會溝通協調，累積豐富實務經驗，能夠精準爭取資源、加速地方建設。

他強調，因為有經驗、有實績，自己已經準備好「接力轉型、再加速度」，將延續翁章梁縣長所奠定的施政基礎，帶領嘉義邁向下一個嶄新的黃金10年。

蔡易餘也感謝各級民意代表與基層幹部在關鍵時刻齊心同行，展現嘉義綠營團隊高度團結的力量，期盼在初選民調中獲得鄉親肯定，攜手為嘉義的未來持續向前。