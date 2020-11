愛琴海強震81死　3歲女童「活埋瓦礫堆65小時」奇蹟獲救！

▲3歲女童奇蹟獲救。(圖/路透社,下同)

文/中央社記者何宏儒安卡拉2日專電

愛琴海強震發生後已過66小時,土耳其和希臘共有81人死亡、近1000人受傷。重災區土耳其第3大城伊茲米爾2日上午傳出好消息,3歲女童裴林契克受困65小時後奇蹟獲救。

自從震後第3天以來,搜救團隊在伊茲米爾(Izmir)倒塌建物下找到更多遺體。據土耳其災害與應變管理署(AFAD)於2日上午發布的最新一報災情通報,10月30日的強震已造成79人罹難、962人受傷,其中219人仍在住院。

搜救現場2日仍有好消息傳出。電視畫面顯示,震後65小時,身體被金色鋁箔保溫毯包裹的3歲女童裴林契克(Elif Perincek)被送出伊茲米爾省塞費里希薩爾(Seferihisar)倒塌公寓大樓的瓦礫堆,現場響起如雷掌聲。

畫面中可以看到,搜救人員以擔架將她送進急救帳蓬中,一旁的搜救團隊成員相互擁抱。他們努力了那麼久終於救出幼年生還者,有隊員不禁流下英雄淚,場面感人。

Miracles continue to happen in Izmir. Rescue workers saved a 3 year old from the rubble alive 65 hours after the earthquake.



Meanwhile the death toll rises to 79. pic.twitter.com/lJqHztbYsF