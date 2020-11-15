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藝遊米醬木場生活村　「2020斗南木藝生活節」熱鬧登場

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▲「2020斗南木藝生活節」，為讓遊客了解及體驗木藝，提供可愛木屐紀念鑰匙圈DIY及展示木藝相關產品，精美木雕作品及布袋戲偶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣斗南鎮形象商圈主辦「2020斗南木藝生活節」在斗南順安宮前熱鬧登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府輔導斗南鎮形象商圈與西螺鎮延平老街商圈聯合行銷，申請經濟部中小企業處「藝遊米醬木場生活村」計畫獲核定補助新台幣190萬元，由雲林縣斗南鎮形象商圈主辦「2020斗南木藝生活節」在斗南順安宮前熱鬧登場，現場有斗南商圈、西螺商圈店家特色市集、木藝體驗。

因新冠病毒影響，民眾於假日目前多以國內旅遊為主，雲林縣政府為振興經濟及刺激消費，串聯商圈推出活動。

斗南鎮最主要的在地產業「木藝」、農產「馬鈴薯」亦是商圈特色，斗南鎮曾是木藝雕刻的故鄉，成就了多位著名的雕刻大師，從日治時代就有許多豐富的木藝相關產業，分布在斗南各角落，現今仍保留許多傳統木工藝產業持續經營，本次將商圈、木藝與生活結合。

雲林縣長張麗善表示，打造「2020斗南木藝生活節」，為讓遊客了解及體驗木藝，提供可愛木屐紀念鑰匙圈DIY及展示木藝相關產品，例如精美木雕作品及布袋戲偶，現場還有料理達人烹調馬鈴薯創意料理，免費與分享民眾，歡迎周末假期，到雲林縣斗南鎮形象商圈，感受好吃好玩的木藝生活。

建設處說明，斗南鎮形象商圈與西螺鎮延平老街商圈推出「藝遊米醬木場生活村」系列活動，消費滿額抽獎從10月1日至2020年12月31日止，到2處商圈配合活動店家消費滿200元即可獲得摸彩券一張，最大獎項有gogoro電動機車；此次「2020斗南木藝生活節」以台客文青風格為話題，現場有闖關活動「懷舊童玩闖關集點送小禮物」、「體驗可愛木屐紀念鑰匙圈DIY」、「商圈特色市集」包含斗南商圈及西螺商圈特色店家、在地手工木藝及美食，參加業者達25家。

11月14日於市集攤位店家消費滿300元可參加現場驚喜抽抽樂乙次，好康伴手禮就有機會帶回去，另有19組團體精彩演出，讓來斗南商圈的民眾一次買足木藝生活品、米醬產品伴手禮、吃盡美食。有關「藝遊米醬木場生活村」系列活動詳情，可搜尋搜尋FB斗南鎮形象商圈及西螺鎮延平老街商圈粉專。

▲「2020斗南木藝生活節」，為讓遊客了解及體驗木藝，提供可愛木屐紀念鑰匙圈DIY及展示木藝相關產品，精美木雕作品及布袋戲偶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「2020斗南木藝生活節」，為讓遊客了解及體驗木藝，提供可愛木屐紀念鑰匙圈DIY及展示木藝相關產品，精美木雕作品及布袋戲偶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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