雲林流感疫苗僅剩1萬多劑　縣府籲符合公費條件者儘速接種

▲雲林縣公費流感疫苗僅剩約1萬多劑，雲林縣政府呼籲符合公費條件民眾把握機會，儘速接種流感疫苗。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣公費流感疫苗接種量截至11月12日為止達16萬3,853劑，僅剩約1萬多劑。接種流感疫苗後至少需2週才會產生足夠保護力，為使疫苗在流感流行季來臨前發揮最大效益，雲林縣政府呼籲符合公費條件民眾把握機會，儘速接種流感疫苗。

雲林縣衛生局表示，完整施打流感疫苗可降低嬰幼兒因流感引起的住院率達7成，對6-12個月嬰兒預防流感效果也有8成。另未滿9歲初次接種的幼兒，請記得相隔4週以上接種第2劑，以獲得完整保護力。提醒民眾接種前請先至各地方政府衛生局網站或《疾管署流感防治一網通》查詢及電洽轄區內各衛生所或合約院所確認是否有庫存，以節省等候時間，避免向隅。

另疾病管制署指出，新加坡、馬來西亞先前因韓國接種流感疫苗不良事件，預防性暫停使用韓國 SKbioscience與法國賽諾菲兩廠牌流感疫苗，依據韓國衛生部門公布調查報告，以及審視當地不良事件報告以及全球疫苗安全數據後，已分別於10月31日及11月2日恢復施打。此外，依食藥署全國藥物不良反應中心最新公布之109-110年度季節性流感疫苗不良事件通報摘要報告，綜合國內目前疫苗不良事件通報之評估結果，並未觀察到須採取相關措施之安全疑慮。因此，請民眾放心帶65歲以上長者及幼兒前往接種。

雲林縣政府提醒，除接種流感疫苗外，平時應保持勤洗手、落實咳嗽禮節等衛生習慣，並配合落實「防疫新生活」運動。出現類流感症狀儘速戴口罩就醫，並在家休息，也可有效降低流感感染與傳播風險機會。如出現發燒、咳嗽等類流感症狀，請戴上口罩儘速就醫，必要時依醫師指示使用公費抗病毒藥劑，確保自身及親友健康。如有流感疫苗接種與防治相關疑問，可至疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)，亦可撥打雲林縣衛生局防疫專線(05-5345811)洽詢。

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