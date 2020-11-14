上萬隻鳳凰木夜蛾幼蟲啃光老樹綠葉　小學生驚遇「恐怖蟲蟲雨」

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣古坑鄉華南國小校門前有2棵高大鳳凰木呈現乾枯狀，枯樹上連一片葉子沒有，民眾看見後紛紛惋惜老樹枯死，後來經學校老師說明才知道，原來是日前出現上萬隻「鳳凰木夜蛾」的幼蟲攀在樹上，才10多天就將2顆鳳凰木綠葉啃光光，樹木並不是枯死，仔細瞧瞧樹大枯枝讓人體驗特別意境。

▲密密麻麻的鳳凰木夜蛾的幼蟲，宛如蠕動中的豆芽菜。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

華南國小校方表示，校門口2棵鳳凰木樹齡已超過50年，每年5、6月花期枝頭開出火紅花朵，在寬闊藍天下美得令人讚嘆，10月底鳳凰木夜蛾的幼蟲把樹葉都啃光，現鳳凰樹宛如枯木，目前學校教師把這次蟲蟲危機設計成課程，帶學童近距離觀察，把恐懼變有趣。

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▲10月底鳳凰木夜蛾的幼蟲把樹葉都啃光，現鳳凰樹宛如枯木。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

華南國小主任楊惠寧指出，10月時校門前路上出現大量鳳凰木夜蛾幼蟲，觀察發現是從樹上掉下來，仔細一看驚見鳳凰木樹幹上竟密密麻麻的都是蠕動中的蟲，目測至少上萬隻，就短短的10多天將綠葉都啃光了。楊惠寧說，雖然鳳凰木夜蛾幼蟲不會傷人，但看到那麼多蟲還是很嚇人，且行經樹下稍不注意就會有蟲或蟲便便從天而降，所以那幾天學校專車都開上斜坡，讓孩子不用經過樹下。

楊惠寧表示，今年6月鳳凰木大爆發，美麗的景緻不僅師生、家長每天賞花，常有遊客停下車拍照，而今年的鳳凰木夜蟲也大爆發，對照幾個月前花朵盛開情景，現在光秃秃樹景雖有點淒涼，但也別有一番風味。

▲華南國小校門口2棵鳳凰木樹齡已超過50年，每年5、6月花期枝頭開出火紅花朵，在寬闊藍天下美得令人讚嘆。（圖／華南國小提供）



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