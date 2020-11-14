「誠信碗粿」沙鹿擺攤...林小妹徹夜備料　暖心吃客6點排隊拼下架

▲顏清標邀「誠信碗粿」父女沙鹿擺攤，顏清標與林小妹終於見面，有民眾6點就到場排隊。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

雲林林姓碗粿業者誤標促銷活動，造成民眾搶購，林父為教育女兒守信，決定即便賠錢也照賣。日前霸氣包下160碗碗粿的大甲鎮瀾宮董事長顏清標，14日邀請碗粿父女到台中沙鹿服務處擺攤，有民眾一早六點就遠從中壢前來排隊，尚未到開賣時間就聚集數百人等待，就是要支持「誠信碗粿」，服務處也規定每人限量購買5碗，前50名可獲得顏清標免費贈送的蘿蔔糕。

今天一早顏家沙鹿服務處就有許多民眾開始排隊，下午2點林家準時開賣碗粿，林小妹表示，從昨天晚上就開始準備一直忙到現在，整夜都沒有休息，只有睡一下下，但不會感到疲累，也感受到大家的加油、鼓勵。林小妹也說，在電視上有看過顏清標阿北，第一次看到本人覺得很親切。

這次林父準備800碗碗粿，顏清標還煮了貢丸湯跟大家分享，有一名龍井民眾上午10點就來服務處排隊，下午約聚集2百人，隊伍綿延長龍。午後林爸爸跟林媽媽帶著2名女兒到沙鹿，先感謝顏清標協助，顏清標豎起大拇指稱讚林爸爸很會教女兒。

日前林爸爸在女兒意外貼錯廣告，將「買10份碗粿就送1條蘿蔔糕」誤植「買碗粿就送蘿蔔糕」後，為讓女兒知道誠信的重要，儘管家境清寒仍虧本照賣。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標獲悉後，先是包下160碗碗粿，又在臉書宣布《阿標邀請大家一起吃美食做公益》，14日周六下午2點邀請陳媽媽懷舊碗粿餐車來到台中沙鹿現場製作販售，另再贈送50條菜頭粿分享鄉親。

▲顏清標邀「誠信碗粿」父女沙鹿擺攤，顏清標與林小妹終於見面，有民眾6點就到場排隊。（圖／記者游瓊華攝）