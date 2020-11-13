週末「2020馬祖盃全國馬拉松賽」　一張圖秒懂交通疏導管制點

▲「2020馬祖盃全國馬拉松賽」本週末11月15日將在百年北港牛墟市集登場，北港警分局公布交通管制措施。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「2020馬祖盃全國馬拉松賽」今年邁入第九年，以往均吸引萬名跑者參加，本週末11月15日將在百年北港牛墟市集登場，北港警分局公布交通管制措施，呼籲民眾朋友行經賽事路線，請小心慢行駕駛，遵守交通規則，並配合警察及協勤人員指揮疏導作業，以維交通安全與順暢。

北港警分局指出，2020年北港媽祖盃全國馬拉松將於11月15日在北港牛墟停車場出入口開跑，分為全程馬拉松組、超半程馬拉松組及健康組，全程馬拉松組以北港牛墟為起跑點，並於當天清晨6時0分起陸續出發，競賽當日適逢例假日，預計將吸引民眾湧入，為避免周邊交通秩序混亂，警分局將針對會場周邊及競賽路線進行交通疏導管制，請前往民眾配合，

交通管制時間預計為2020年11月15日上午5時至14時，結束時間將再視狀況彈性調整，管制方式為，民生路路段封閉、禁止進入，台19線華南路段、民生路段凌晨 3時起開始管制，請駕駛人改道行駛；台19線華勝路段及縣道145線於上午6時0分起跑時彈性管制，縣道145線起跑後改為調撥車道，至下午13時止。

北港警分局交通組表示，南下車輛請改道行駛右轉文仁路左轉164線縣道或右轉大同路左轉文仁路再左轉164線縣道南下，北上車輛請改道行駛由164線右轉文仁路，實施交通管制勢必影響用路人，希望用路人盡量避開交通管制路段，如果途經活動區域遇到選手通過時，請配合停車耐心等候。

▲「2020馬祖盃全國馬拉松賽」本週末11月15日將在百年北港牛墟市集登場，北港警分局公布交通管制措施。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）





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