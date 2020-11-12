雲林碗粿爸急PO文：勿捐款！　要讓孩子知道「不能靠伸手活」

▲林爸爸害羞地說，非常感謝大家熱心幫助，我們很感恩，但是真的請勿捐款。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林小五女童伴父賣碗粿養家，日前因女兒吵鬧、父誤將「買10碗粿就送1條蘿蔔糕」的臉書PO文，誤植成「買碗粿就送蘿蔔糕」，但碗粿爸爸林先生為教導女兒「誠信」虧本照賣，消息傳出後，民眾發現女童家境不好，在大甲鎮瀾宮董事長顏清標一口氣買160碗、拋磚引玉下，生意變好，許多熱心民眾紛紛致電「買不到碗粿，捐款可以嗎？」讓碗粿爸爸急PO文，呼籲大家「請勿捐款」。

陳媽媽碗粿粉絲專頁今日上午突然貼文「在此感恩大家的捧場～我們很感恩，但是，請勿捐款、請勿捐款、請勿捐款，我希望可以證明給孩子看，是靠自己的一雙手站起來的，而不是靠伸手活下去的，感恩大家」。

▲陳媽媽碗粿粉絲專頁貼文「請勿捐款，我希望可以證明給孩子看，是靠自己的一雙手站起來的，而不是靠伸手活下去的，感恩大家」。 （圖／翻攝自Facebook／陳媽媽碗粿）

碗粿爸爸林先生受訪表示，賣碗粿前本來靠開炸雞攤，但因為本身患有早發性失智症，對於客人加點的餐點常常會記不住，造成客人的困擾，又遭逢妻子跌倒腦幹出血需靜休療養，才想著要不向岳母學習傳統碗粿、蘿蔔糕，透過品項單純的買賣來維生持家，並以感恩的心取名為「陳媽媽碗粿」。

▲陳媽媽碗粿不管是碗粿還是蘿蔔糕、芋頭糕都是純米製作。（圖／記者蔡佩旻攝）

碗粿爸爸林先生說，受鎮瀾宮董事長顏清標的邀請，本週末(14日)下午兩點至台中沙鹿服務處前擺攤。自從爆紅之後的這段期間，有熱心民眾訂購上百份碗粿送至育幼院，但因為太太身體不好，所製作的量有限，以致有許多民眾紛紛詢問，「買不到碗粿，捐款可以嗎？」，林爸爸害羞地說，非常感謝大家熱心幫助，我們很感恩，但是真的請勿捐款。

▲民眾直接下訂100碗，再請碗粿爸爸送到育幼院分享。（圖／翻攝自Facebook／陳媽媽碗粿）

陳媽媽碗粿粉絲專頁貼文一出，許多網友紛紛留言讚賞、打氣，「捐款只是暫時性的，態度才是一輩子的」、「爸爸的身教就是最好的示範，相信你要教給孩子的不是金錢的多少，而是一個人的價值，祝福你們一家人一定愈來愈好，生意興隆」、「爸爸很棒喔！態度決定孩子以後成長的方向，給爸爸一個讚！」

▲林家牆上貼著不少獎狀，尤其可見孩子們在學校也是表現優良的學生。（圖／記者蔡佩旻攝）





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