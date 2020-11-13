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咖啡原鄉專業向下紮根　開辦2020金牌小小咖啡師親子沖煮比賽

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▲雲林縣古坑鄉華山休閒農業區發展協會11月28日將於華山國小舉行「2020金牌小小咖啡師親子沖煮比賽」，孩子從小培養對土地人文的關懷，啟發專業技能興趣。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣古坑鄉華山休閒農業區發展協會11月28日將於華山國小舉行「2020金牌小小咖啡師親子沖煮比賽」，孩子從小培養對土地人文的關懷，啟發專業技能興趣。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林古坑華山地區以咖啡聞名，藉以增加親子互動時間，提升產業發展，讓更多孩童可以學習認識地方產業，11月28日將於華山國小舉行「2020金牌小小咖啡師親子沖煮比賽」，孩子從小培養對土地人文的關懷，啟發專業技能興趣，加上親子在家練習沖煮咖啡，一同了解與參與手沖咖啡的樂趣。

小小咖啡師親子沖煮比賽活動的報名相當熱烈，原限定名額為30名目前已開放至50名，主要報名學校來至華山國小、華南國小、樟湖國小、舊庄國小及水碓國小。此次比賽由國宴級咖啡業者劉慶松擔任賽事長，讓比賽活動更有專業級程度也讓沖煮咖啡成為在地親子互動間的日常，更是讓台灣咖啡產業文化技術發揚推廣與傳承。

雲林縣古坑鄉華山休閒農業區發展協會表示，11月28日及29日活動現場特別推出至服務台購買攤位抵用券滿百送摸彩券活動，促進在地小農市集經濟。另外於公益攤消費或捐三張109年11-12月份發票再加碼送果醬DIY&貝殼DIY二擇一體驗。豐富有吃有玩的活動精彩可期，歡迎民眾闔家體驗。

此次活動另外主打結合當地咖啡、餐廳及伴手禮業者一起響應，讓民眾享受古坑華山在地六寶農特產品結合美食饗宴，更多活動相關內容請鎖定華山休閒農業區粉絲專頁https://www.facebook.com/YHRAP/

▲雲林縣古坑鄉華山休閒農業區發展協會11月28日將於華山國小舉行「2020金牌小小咖啡師親子沖煮比賽」，孩子從小培養對土地人文的關懷，啟發專業技能興趣。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲咖啡廳、餐廳及伴手禮業者一起響應，讓民眾享受古坑華山在地六寶農特產品結合美食饗宴。（圖／記者蔡佩旻翻攝） 

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