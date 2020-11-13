▲淡水緣道觀音廟緣道菩薩聖誕，侯友宜贈匾「唯一佛乘」祈安新北。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

11月13日農曆9月28日為緣道觀音廟佛乘宗第二代祖師緣道菩薩聖誕紀念日，新北市長侯友宜13日特別前往參拜祈安，並致贈「唯一佛乘」匾額，感謝緣道觀音廟長期熱心公益嘉惠地方，同時祈求菩薩庇佑疫情止息，讓市民健康平安。

侯友宜表示，緣道觀音廟主祀大自在王佛，建廟逾20年，是淡水區重要信仰中心之一，每年農曆9月28日為佛乘宗第二代祖師緣道菩薩聖誕紀念日，各方信徒前來參拜感念。他說，感謝廟方平時弘揚優良宗教民俗外，也積極推動公益慈善，捐贈台灣世界展望會資助兒童計畫、舉辦孝親敬老活動、提供淡水公所急難救濟金及協助淡水分局警政業務，熱心公益不遺餘力，屢次榮獲本市績優宗教團體表揚。

▲佛乘宗第三代宗師李善單回贈千手觀音像。

緣道觀音廟管理人黃錦春表示，緣道菩薩14歲時即皈依跟隨妙空菩薩（佛乘宗第一代祖師）學佛，1953年來台，日夜苦修，證得菩提。一生致力弘揚佛乘大法，門人弟子遍及台灣、美國、加拿大、日本等地，緣道菩薩期勉弟子群己和協，發揮犧牲奉獻、無我為人之精神，完成救度眾生。

黃錦春說，為感念緣道菩薩，傳承佛乘大法於娑婆世界的魄力與恩德，佛乘宗第三代宗師李善單銜師之命建廟名為「緣道觀音廟」，供奉觀世音菩薩、文師殊利菩薩、地藏王菩薩、普賢菩薩等神佛，為信眾解脫煩惱、身心如願。

民政局長柯慶忠表示，緣道觀音廟位於淡水山林之間，可遠眺台灣海峽落日餘暉與海天一線美景、吸納大屯山及七星山晨曦清新。廟體為仿唐式建築，搭配琉璃、紫檀木及花崗岩等材質與天地合一，各神佛雕塑精緻，呈顯慈悲與莊嚴，廟殿外為禪風庭園，羅列「三十三觀音」佛像並勒石「念彼觀音力」，民眾散步其間，能感受寧謐悠遠的氛圍。

此外，廟方為發揚觀音菩薩慈悲救渡精神，打造「淡水．千手觀音」聖像，高56公尺，寬35.9公尺，純銀色系、壯觀莊嚴，2019年獲金氏世界紀錄正式認證，為全球「最大鋼製雕塑」，且入口廣場打造三座涼亭供民眾休息，晚間還有水舞燈光秀，雖僅開放假日參觀，但已成為淡水新地標及婚紗拍攝與佛系打卡熱點。

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