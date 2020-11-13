行駛迴轉道「沒打方向燈」挨罰1200　法界：快申訴...翻盤機會大

▲小貨車開在迴轉道，竟遭檢舉未打方向燈開罰，法界人士認為應該考量立法理由。（圖／陳先生提供）

記者李忠憲／台中報導

新北市陳姓男子開車走中和區環河快速道路迴轉道，竟遭人檢舉「迴轉未打方向燈」，警方竟以「依法有據」，逕行舉發開罰1200元，如此瞎爆的罰單讓車主哭笑不得，也引發車友熱議。法界人士認為，警方引用法條開罰「未打方向燈」應考量立法理由，就此個案駕駛人申訴成功機會很大。

法界人士表示，陳男開在環河快速道路左轉彎車道迴轉遭檢舉未打方向燈，警方依道路交通管理處罰條例42條「汽車駕駛人，不依規定使用燈光者」，開罰最低1200元。如果該車是在變換車道時未打方向燈，警方開單當然有理。但就此個案來看，該車已變換完成，並行駛在雙白實線上，且該車道是迴轉專用車道，沒有左轉或右轉的可能，當然就沒有打方向燈的必要性。

▲▼法界認為，小貨車在迴轉道沒有左轉或右轉的可能，當然沒有打方向燈的必要性。（圖／陳先生提供）

法界人士也說，警方雖稱是根據道路交通安全規則第91條「行車遇轉向應打方向燈」規定。但依法開罰仍需考量立法理由。法規規定打方向燈立法理由，是要提醒其他用路人得知該車型車動向，而做出安全措施或反應。此個案狀況根本不需要左轉或右轉，當然沒有打方向燈的必要性。建議當事人可以申訴，成功機會應該很大。

・不需要破萬元就能買到Dior化妝包

【更多新聞】

►執法盲點！他「沿迴轉道行駛」挨罰1200…開單警：我也覺得不合理



►「移動神主牌」現蹤台中 機車路口直撞公車畫面曝...騎士昏迷



►正妹搭輕航機繫4點式安全帶 台中飛行教官順勢摸2點...結果出爐