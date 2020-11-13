▲淡海輕軌通車煙火秀交通管制，活動區域YouBike站暫停營運。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

淡海輕軌藍海線將於15日通車，晚間並有煙火秀，淡水區觀海路、沙崙路、中正路二段51巷等活動區域，當天下午3時起實施交通管制；活動區域內的「漁人碼碩」、「輕軌漁人碼頭站」及「輕軌沙崙站」等3站YouBike場站於當天下午3時至晚間12時暫停租借服務，新北市交通局提醒遊客可多利用公車、捷運。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，當天已調度40輛指南客運「紅26」公車往返捷運淡水站和漁人碼頭，全力疏運，也籲請遊客多多利用。

交通安全科科長林昭賢表示，淡海輕軌藍海線將於15日上午舉行通車典禮，下午2時起正式通車營運，晚間7時30分在漁人碼頭旁施放長達600秒的高空煙火秀，預計將有2萬人湧入，因此將實施交通管制。

林昭賢指出，管制區域包括觀海路、沙崙路、中正路二段51巷、中正路一段87巷等，管制時間自下午3時起禁止車輛通行，警察局並將配合加強取締拖吊違停車輛，請民眾遵循現場員警及工作人員疏導指揮。

綜合規劃科科長吳政諺指出，活動人潮眾多，為人行通行、自行車騎乘環境安全考量，煙火秀會場區域內的漁人碼碩、輕軌漁人碼頭站及輕軌沙崙站等3站 YouBike場站於當天下午3時至晚間12時暫停營運，YouBike場站車輛並將配合清空，造成不便，敬請見諒，若有相關問題，請電洽微笑單車公司客服電話：02-8978-5522。

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