習近平赴江蘇南通考察　推長江經濟帶發展

▲習近平赴江蘇南通考察長江生態。（圖／新華社）

記者陳政錄／綜合報導

在上海出席浦東開發開放30週年慶祝大會後，中共總書記習近平12日下午赴江蘇南通，考察長江生態，他並強調此次調研目的，為長江經濟帶和長三角一體化發展，因此「專門來看看這裡的環境整治情況。」

據新華社報導，習近平此行包括南通市五山地區濱江片區、南通博物苑等，並參觀主張「實業救國」、創辦中國大陸最早民族輕工業的實業家張謇生平展陳。

習近平自述，他在1978年來過五山地區，對壯闊的長江印象特別深刻。此次專門來調研環境整治情況，過去髒亂差的地方已經變成現在公園的綠化帶，確實是滄桑巨變。

▲習近平在南通博物苑，參觀張謇生平展陳。（圖／新華社）

他並在南通博物苑提到，張謇在興辦實業的同時，積極興辦教育和社會公益事業，造福鄉梓，幫助群眾，影響深遠，是中國民營企業家的先賢和楷模。張謇的事蹟很有教育意義，要把這裡作為愛國主義教育基地，讓更多人特別是廣大青少年受到教育，堅定「四個自信」。

據了解，習近平此行離京，主要為在上海出席浦東開發開放30週年慶祝大會，而後才赴江蘇考察，重點推進長江經濟帶和長三角一體化發展。

習近平在12日上午於浦東開發開放30週年慶祝大會上提出，要支持浦東在全面建設社會主義現代化國家新征程中銳意進取，推進更深層次改革、更高水平開放，為實現全面建設社會主義現代化國家的奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的更大的貢獻。

習近平揭露，黨中央正在研究制定《關於支持浦東新區高水平改革開放、打造社會主義現代化建設引領區的意見》，將賦予浦東新區改革開放新的重大任務。強調浦東要全力做強創新引擎、加強改革系統集成、入推進高水平制度型開放、增強全球資源配置能力、提高城市治理現代化水平等，達到更好發展。

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