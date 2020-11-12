台大陸生自縊　陸委會：可比照「人道防疫」措施協助家屬

▲台大男學生在宿舍上吊自殺身亡。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳政錄／綜合報導

國立台灣大學11日晚間發生陸生在宿舍自縊事件，經教育部證實身分後，正協同海基會等機構協處。對於陸生家屬如何來台處理後事，陸委會發言人邱垂正12日表示，由於現在正在防疫期間，關於入境事宜，我方可能會比照人道相關的防疫措施，盡量協助。

邱垂正表示，本會是於11日晚間，接獲該名陸生意外身亡的訊息，持續與海基會、教育部、台大等相關單位密切聯繫，也為後續家屬來台事宜，給予妥善的安排和積極協助。





▲邱垂正表示，將全力協助家屬處理後續事宜。（圖／記者陳政錄攝）

邱垂正也呼籲，希望同學都能夠珍惜生命，若遇到任何困難，應該先向學校輔導單位及海基會等機構協助，以免遺憾事件發生。

據了解，死者吳姓陸生父母均在大陸，獨自一人前往台灣就讀法律相關系所，11日晚間驚傳在宿舍內上吊輕生，警方獲悉後到場，發現已經明顯死亡。

台大表示，學校已展開緊急處理，聯絡系所老師以及家屬。後續相關處理事宜正由檢調單位查明。教育部也說明，昨日接到通報後，就已連繫國際司，針對後續該生家長來台等檢疫事宜將進一步協助。

日前長榮大學擄人案，馬來西亞籍鍾姓被害人的父母急切想來台處理後事時，係由指揮中心宣布，准許檢警特例處理，採取類似外交泡泡模式，家屬入境經PCR採檢，確認陰性後，安排不與民眾接觸路徑。由於目前疫情下入境管制，多數大陸人士仍無法入境，外界預計此案應會按照類似模式辦理。

海基會12日表示，關於台大陸生亡故案，第一時間即接獲校方通報，校方即與家屬取得聯繫，刻正確認家屬來台意向，相關後續事宜將與校方保持聯繫，全力提供協助。

►我該答應女友嗎？

►時間對我們來說完全沒用！