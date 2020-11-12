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傳習近平「年底前訪韓」　南韓外交部透露計畫

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▲▼傳中國國家主席習近平有意於今年底前完成訪韓。（圖／達志影像／美聯社）

▲傳中國國家主席習近平有意於今年底前完成訪韓。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

先前中共外事辦主任楊潔篪曾於8月下旬飛抵南韓釜山，與南韓青瓦台國家安保室長徐薰（서훈）協商中國國家主席習近平年底前的訪韓事宜，如今有來自北京的外交消息人士指出，習近平急於11月底或12月上中旬前訪韓；對此南韓外交部今（12）日下午表示，目前尚未擬訂具體事項，無可奉告。

綜合韓媒《韓聯社》、《紐西斯通訊社》報導，北京外交消息人士透露，習近平訪韓的意志，反而比韓方還要著急，目前擬定在東協峰會（ASEAN）結束後的11月底、或是12月上中旬前完成訪韓工作，否則之後一段時間可能訪韓行程會難以安排。

根據先前青瓦台發言人康珉碩（강민석）於楊潔篪訪韓時發佈的書面報告，當時韓中雙方曾擬定，待新冠肺炎（COVID-19）疫情穩定、一切時機成熟，將會促成習近平訪韓，而楊潔篪也在出訪釜山時表示，中方將南韓視為習近平優先出訪的國家。

韓媒期待，一旦習近平年底前的訪韓行程確定，可望紓緩並修復美軍在韓半島（朝鮮半島）佈署薩德系統（THAAD，終端高空防禦飛彈系統）後緊張、互相疏遠的韓中外交與經貿關係，且還能共同協商如何應對北韓（朝鮮）核武問題。

▲▼拜登勝選後強調恢復與各同盟國間的關係，促使北京當局感到緊張。（圖／路透社）

▲拜登勝選後強調恢復與各同盟國間的關係，促使北京當局感到緊張。（圖／路透社）

不過針對北京外交消息人士的說法，南韓外交部12日向記者澄清，目前關於習近平年底前訪韓的事宜並無具體時間安排，一切無可奉告，重申須等待疫情穩定、時機成熟之立場。

美國2020總統大選民主黨勝選人拜登（Joe Biden）強調明年就任後會致力恢復與各盟國間的關係，使中國大陸感到格外緊張，屆時訪韓更可能增添尷尬氣氛。

來自北京的外交專家分析，待東協峰會所有視訊會議行程結束後至排出明年行程前，也就是今年11月底至12月中旬，為習近平最佳的訪韓時機。另一消息人士表示，自從習近平的訪日計畫因日方對中態度轉趨強硬、加上香港問題而生變，中方意識到必須必須動用南韓這張王牌做為談判籌碼。

然而新冠肺炎疫情之演變，以及之後關於川普在美國總統大選訴訟行程，將可能成為習近平訪韓的阻礙。

據悉，其實中國駐韓大使曾於本月3日向南韓共同民主黨（執政黨）黨魁李洛淵（이낙연）強調，習近平的訪韓計畫無任何動搖；南韓駐中大使館也在10月接受國會國政監察時表示，為儘早促成習近平訪韓，將與中方人員持續取得聯繫。

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