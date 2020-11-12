7成民眾認為中共對我不友善　邱垂正回陸媒：給你們政府參考

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正11月12日主持例行記者會，並發布例行性兩岸關係民調結果。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

大陸委員會今（12）日公布例行性民調，有74.0%的民眾，認為中共政府對於台灣政府不友善，但也有32.6%認為「兩岸交流速度太慢」。面對大陸《人民日報》駐台記者提問，兩數據是否矛盾，陸委會發言人邱垂正說，交流速度快慢，主要是受疫情影響，至於認為大陸政府對我不友善情緒高漲，則可「提供給對岸政府參考」。

根據陸委會例行性民調結果，8成左右民眾支持總統國慶談話強調維持兩岸穩定不是台灣單方可以承擔，而是兩岸共同責任（79.8%）；支持在符合對等尊嚴的原則下，與北京當局共同促成有意義的對話（85.3%）。

另一方面，對於中共對台作為，有9成以上民眾反對中共武力威脅台灣（90.3%），8成7的民眾反對中共批判美台軍售是我勾結外部勢力，破壞台海和平，並威脅採取必要制裁的作法（87.1%），以及「一國兩制」（86.7%）。7成以上民眾不認同中共堅持「一個中國原則」的「九二共識」及反對台獨等立場（74.4%），支持政府堅守主權和捍衛民主自由，拒絕「一國兩制台灣方案」，維護台海和平穩定（75.9%），及持續與美合作，強化國家安全與自我防衛能力（73.4%）。

▲疫情邊境管制，也讓兩岸交流受到影響。（圖／記者李毓康攝）

本次調查也顯示，有近7成民眾贊成政府完成國安五法及反滲透法修法，並持續推動相關修法完善民主防衛法制（68.6%）。在長期觀察議題方面，主張「廣義維持現狀」的民眾仍占絕大多數（87.6%），認為中共對我政府與民眾不友善態度，分別為74.0%、56.9%，台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣2,300萬人決定（86.4%），維持長期穩定態勢。

值得注意的是，關於兩岸交流速度的快慢，有43.7%民眾認為「剛剛好」、7.5%認為「太快」、16.3%「不知道」，但有32.6%認為「太慢」，較今年前兩次調查的26.6%、28.8%上升。

對此，隸屬共產黨的黨媒《人民日報》的駐台記者，罕見於陸委會記者會上提問，提及兩岸交流速度民調結果，與認為「中共政府對台灣政府不友善」結果，數據似有矛盾差異。

邱垂正回應稱，目前為止，這個時段台灣人民認為大陸政府對我不友善的情緒，是比較高漲，當然也提供對岸政府來參考；另交流速度快慢，是因為最近遇到百年一遇的疫情，幾乎人流都停下來，不是只有兩岸，而是全球範圍都是如此。

邱垂正提到，目前包括兩岸專業性的交流暫緩，另加上國際疫情嚴峻，諸如台商回台等需求，也必須在疫情安全的防控原則下，來作為調整的依據。

陸委會進一步表示，民調結果顯示，主流民意支持總統兩岸政策，認為對岸應承擔共同責任，更反對中共片面政治主張，呼籲北京當局正視兩岸現實及台灣民意，勇於承擔維護台海和平應盡責任，放棄強加於人的作為，共同思考和平相處之道。

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