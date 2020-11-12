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台商盼「防疫綠色通道」　陸委會：彙整需求規劃春節防疫措施

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▲▼ 桃園機場入境,嚴查入境班機旅客,防疫計程車全面噴酒精消毒。（圖／記者任以芳攝）

▲算上台灣、大陸兩地隔離、檢測時間和春節因素，台商若要在2021年春節返台過年，需約花38天以上的時間成本。圖為桃園機場入境檢疫。（圖／記者任以芳攝）

記者陳政錄／綜合報導

面對春節將進，大陸台商持續呼籲「防疫綠色通道」或效法旅遊泡泡、外交泡泡、商務履約模式簡化返台過年程序。對此，陸委會發言人邱垂正表示，政府十分關心台商需求，惟面對全球疫情持續嚴峻，現正請海基會洽詢台商協會、在陸台生等需求，送指揮中心作為規劃春節防疫措施之參考。

邱垂正表示，秋冬季節到來，疫情升溫風險明顯，指揮中心也表示將適時公布秋冬防疫專案、強化邊境管制及防疫新生活，因此有關大陸台商春節返鄉情況，本會也請海基會洽詢台商協會、在陸台生及陸籍配偶等團體，了解其需求。

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正11月12日主持例行記者會，並發布例行性兩岸關係民調結果。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

他說，在需求彙整後，將提供給指揮中心作為春節期間防疫措施參考，本會也將持續會同指揮中心，關注大陸疫情發展，包括最近新疆、山東、上海、天津、安徽都傳出本土案例。

面對兩岸邊境管制持續，澳門台商協會會長簡廷在日前受訪時，提出「防疫綠色通道」看法，建議政府可針對台商、台幹施行專案，譬如經過一定的核酸檢測次數後，「可到合於規範的場所上班，但不能趴趴走」，或是對於從大陸疫情較穩定的地區，如廣東等回台的台商，施行綠色通道。

另長三角地區為主的大陸台商社群「台商太太新天地」日前也發布統計，稱往年台商春節返台過年意願約為80%到85%，現在卻僅剩35%到40%左右，原因就是在現行的隔離政策下，兩岸交通來往不便，時間金錢成本都很高，盼政府仿效香港、新加坡「旅遊泡泡」。另亦有台商提出政府可恢復金門「小三通」，方便台商返台。

邱垂正說，目前政府對於商務履約等經貿入境模式，都需經主管機關採專案審酌，符合嚴格要求，沒有進入台灣社區活動等事宜，另其他如外交泡泡等模式，也均與台商春節返鄉會進入我社區活動，屬於兩種不同的性質；另小三通方面，亦是基於防疫優先考量，暫停客運往來。

因此，邱垂正重申，對於台商需求，將持續會同主管機關研議，配合整體防疫政策、能量等，就春節期間邊境管制措施，本於安全管控原則進行評估。

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