紅豆植株要長得好　薊馬葉蟎蟲小型害蟲防治不可少

▲紅豆葉背上的紅蜘蛛若螨及卵 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

高屏地區紅豆栽培已陸續進入開花期，因植株逐漸茂密，極適合薊馬及葉蟎等小型害蟲繁殖生長，高雄區農業改良埸籲請農友注意防範紅豆薊馬及葉蟎的危害，以減少損失。

▲豆花薊馬群聚於花器。

高雄場戴順發場長表示，危害紅豆的薊馬種類有南黃薊馬、豆花薊馬及臺灣花薊馬等。該類害蟲微小，群集於新梢，並在未展開新葉及花器上吸食汁液，造成新梢受害形成褐色斑點或落葉；花器受害則易導致皺縮乾枯，使豆莢變小或畸形捲曲無法成莢，農民因此戲稱為「公花」。

危害紅豆的葉蟎種類有神澤氏葉蟎(紅蜘蛛)及茶細蟎(白蜘蛛)，皆喜於老葉葉背刺吸取食，至受害處呈現紅褐色斑點，於葉面則呈現白霧狀。這些小型害蟲於乾燥季節易大量發生，嚴重影響紅豆的品質與產量，務必在發生初期立即防範，以避免密度快速攀升後難以壓制。

他籲請農友應隨時注意田區中薊馬及葉蟎的族群動態，若能在蟲口密度較低時就注意防範，則可降低豆莢受害率。在紅豆園區周遭懸掛黃色黏紙除可誘殺薊馬成蟲外，尚可隨時監測其族群密度；以手掌輕拍新稍使蟲體掉落在掌心，也可檢視薊馬發生量。

利用藥劑防治時，盡量選用不同作用機制的藥劑輪替使用，以避免抗藥性產生。噴藥時，也請加強葉背及新葉等小型害蟲喜歡棲息地方以提升防治成效。

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