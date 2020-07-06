防檢局：固殺草當紅豆落葉劑不會對「環境、健康和取食」造成危害

▲防檢局開放「固殺草」作為紅豆落葉劑引發各界疑慮，召開專家會議。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

防檢局開放「固殺草」作為紅豆落葉劑引發各界疑慮，今（6 日）上午召開專家會議，經2個多小時討論，主席台大農業化學系教授顏瑞泓結論表示，固殺草不會對環境、健康和取食有更高的風險，也不會造成其他的危害。

顏瑞泓表示，今天固殺草評估結果，作為紅豆落葉劑，不會對環境跟健康，還有取食有更高的風險，也不會造成其他危害性，之所以會有這樣問題，發現其實是在「溝通上」，一開始經過預告後並公告，整個過程主動跟相關人員溝通似乎有落差，才會發生都公告了還有相關質疑，希望未來管理、技術研發單位，對於農藥殘留要有積極公開作法。

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▲顏瑞泓說，後續還是會持續收集意見，加強溝通說明。（圖／記者許展溢攝）



顏瑞泓說，經過幾次農業等審議所得到結果，國人應該需要有很大信心，有任何不相信地方在預告期都可以討論，目前專家會議結論，後續不是結束了，還會持續收集意見，加強溝通說明。

防檢局強調，本案除將置於政府「眾開講-公共政策網路參與平台」收集公眾意見，持續加強與各界溝通。若之後收集意見大部分都是反對？副局長鄒慧娟強調，會再做綜合性評估，但目前可以確定的是固殺草都是很安全、沒有問題。

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