進入洋蔥育苗期　高雄區農改場籲農友注意病害防治

▲炭疽病造成洋蔥葉片褐化萎凋，植株乾枯 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高屏地區洋蔥進入育苗適期，但今年從8月份起，因西南氣流及午後熱對流旺盛，南部地區降雨頻繁，產生高溫多濕的環境，有利於黃萎病等病害發生，加上年初曾現蹤的炭疽病，嚴重時導致植株乾枯，對產量及品質影響甚大。為避免病害影響後續栽培，高雄區農業改良場籲請農友育苗時應加強病害預防工作，適時進行防治，而罹病幼苗則不可移至田間，以減少田間初次感染源。

洋蔥已成為高屏地區冬季重要作物，多年來產業發展穩定，也是農友收益主要來源之一。

高雄場戴順發場長表示，洋蔥育苗過程出現的黃萎病，會發生在苗床及本田期，連作地作為育苗床時容易發生，發病幼苗會出現黃化、捲曲及徒長現象，嚴重時植株倒伏枯萎；如發生在本田期，因洋蔥生育至結球時需水量大增，常導致根部腐敗，植株黃化，進而萎凋。

炭疽病菌可感染葉片及蔥球鱗片，常形成褐色圓形或長楕圓形乾枯斑塊，受害嚴重時全株葉片褐化萎凋，若葉片嚴重受害，蔥球肥大亦會受到影響，造成減產；今年初在林園、恆春部分田區的植株生育期，觀察到葉片捲曲萎凋及葉鞘彎曲症狀，經組織分離鑑定也發現到炭疽病菌。

戴場長呼籲請農友，應避免以連作地或重複利用介質進行育苗，適度施用有機肥，強化植株根系發育，仔細觀察苗床情形，發病初期可選用登記化學藥劑如62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑1500倍進行防治，罹病幼苗及殘體切勿移植或棄置於田區，以避免初次感染源。

▲Her今天推出雅詩蘭黛「全新小棕瓶」特潤超導全方位修護露50ml原價3950元，特價2350元

►二手票券豐富你的生活

