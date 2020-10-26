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切花「高雄3號～紅鈴」　可望成為火鶴花界新寵

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▲高雄區農改場研發火鶴花「高雄3號～紅鈴」 。（圖／記者陳崑福攝）

▲高雄區農改場研發火鶴花「高雄3號～紅鈴」 。（圖／高雄區農改場提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄區農業改良場致力於火鶴花新品種研發，推出新品種「高雄3號〜紅鈴」，具有生長速度快、切花產量高、特殊鬱金香花型及花苞片色澤飽滿等優點，試種期間展現「紅」、「水」擱「好栽」的特性，有望成為火鶴花界新寵，提升臺灣火鶴花國際市場競爭優勢。

臺灣火鶴花年產值高達2億元，2019年產量約1550萬支，其中將近45%外銷，以占日本市場進口量94%的697萬支最多；內銷交易量為852萬支，是臺灣重要內外銷切花。

▲高雄區農改場研發火鶴花「高雄3號～紅鈴」 。（圖／記者陳崑福攝）

▲高雄3號～紅鈴極適合禮盒、花籃及花束設計。

高雄場戴順發場長表示，火鶴花全臺栽培面積160公頃，高屏地區由於氣候條件適宜，是熱帶花卉的研究重鎮與主要產區，其中火鶴花是極具外銷潛力的品項之一。目前主要栽培品種皆來自國外品種，在南部栽培時夏季常出現植株生長緩慢、苞葉變形、轉色不完全等熱障礙問題。

高雄場為培育臺灣適栽火鶴花，經十多年育種，於2017年成功推出鬱金香花型的火鶴花新品種「高雄3號〜紅鈴」，除了外型亮眼討喜，也克服了夏天品質及產量不穩定的情形，更加適合在臺灣溫、網室設施栽培，其花苞片寬度11-13公分，品質為L級；花梗長度50-67公分，符合外銷50公分以上；瓶插壽命夏季約12-14天，冬季約17-19天；年切花量可達6-7支，能夠全年穩定生產。

高雄場表示，由於火鶴花花語代表熱情、關懷與衷心的祝福，因此在年節、婚禮、情人節及畢業季等重要節日，特別受到青睞；且「高雄3號～紅鈴」花苞片顏色為亮麗的紅色系及型態極富變化性，深受花藝設計師的喜愛，不僅可做為送禮的禮盒、花籃及花束，也常運用於各種居家花藝設計及大型會場布置。

高雄場所育成的切花火鶴新品種「高雄3號～紅鈴」已非專屬授權給國內3家業者，目前已開始量產上市，將為內外銷花卉市場注入新的活力，持續保有火鶴花切花亮眼的市占率及能見度。

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