參加WHA碰壁！拜登曾「挺台灣加入WHO」　連署支持我入世銀、IMF

▲拜登預計於2021年1月20日就任美國總統，未來對華政策成為外界關注焦點。（合成圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

世界衛生大會（WHA）9日復會，雖然2友邦接力力挺，但邀請台灣以觀察員參與一案最終仍未能列入大會議程。然而，美國總統當選人拜登擔任參議員期間，曾於2001年3月連署參議院促請美國前總統小布希（George W. Bush）支持我方成為世界衛生組織（WHO）觀察員的聯名函。

據外交部官方網站資料，拜登2001年8月6日以美國聯邦參議院外交委員會主席率領銀行委員會主席薩辨思（Paul Sarbanes）、共和黨籍參議員史派克特（Arlen Specter）與湯普森（Fred Thompson）等一行人至亞太地區參訪，首站就選在台灣，是當時台灣自從1979年與美國斷交20多年來，第2次由參院外委會主席來台訪問。

根據資料，拜登在1979年於美國國會參與制定「台灣關係法」，1998年共和黨參議員提出共同決議案，重申對台灣關係法的承諾時，拜登更投下贊成票以表支持。此外，拜登曾於1997年連署支持我方加入世界銀行（WB）及國際貨幣基金（IMF）等國際組織的參院共同決議案。

拜登自1973年1月起首度踏入政壇，成為民主黨參議員後以國際關係事務為重心，曾兩度接下聯邦參議院外交委員會主席，更曾在2001年8月6日首度訪台與時任總統陳水扁會面，同年3月，美國參議院連署聯名函，促請時任總統小布希支持台灣成為WHO觀察員，當時拜登也是其中一位於信中署名的參議員。

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