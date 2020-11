法律戰將「染新冠」恐礙川普競選訴訟　白宮選舉夜派對成病毒溫床

▲川普希望透過司法戰讓自己的選情起死回生,豈料博西的染疫給了他極大的打擊。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

川普不接受目前美國主流媒體認為拜登勝選的結果,特任命顧問博西(David Bossie)負責各州的選後法律挑戰,力求借助司法力量讓自己連任。豈料天不從人願,博西最近在新冠病毒檢測中結果呈陽性,被迫離開川普的決策核心圈,也讓人擔憂川普一直寄望的司法戰是否仍有勝算。

據CNN報導,2名知情人士已證實博西染疫的消息。他們透露,博西目前已不被允許進入白宮,也無法再出席競選團隊的會議,更別提參與選舉訴訟的商討和決策過程。

JUST IN: Trump adviser David Bossie tests positive for coronavirus just days after he was tapped to oversee the campaign's legal challenges contesting the outcome of the election, sources say https://t.co/EVQC6smydV