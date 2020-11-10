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法律戰將「染新冠」恐礙川普競選訴訟　白宮選舉夜派對成病毒溫床

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▲▼2020美國總統大選,川普。（圖／路透）

▲川普希望透過司法戰讓自己的選情起死回生，豈料博西的染疫給了他極大的打擊。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

川普不接受目前美國主流媒體認為拜登勝選的結果，特任命顧問博西（David Bossie）負責各州的選後法律挑戰，力求借助司法力量讓自己連任。豈料天不從人願，博西最近在新冠病毒檢測中結果呈陽性，被迫離開川普的決策核心圈，也讓人擔憂川普一直寄望的司法戰是否仍有勝算。

據CNN報導，2名知情人士已證實博西染疫的消息。他們透露，博西目前已不被允許進入白宮，也無法再出席競選團隊的會議，更別提參與選舉訴訟的商討和決策過程。

現年55歲的博西自2000年以來，一直都是保守宣導組織「公民聯合」的主席，他也曾在川普2016年的總統競選中擔任副競選經理。據悉，博西在過去一周曾多次前往位於維吉尼亞州的競選總部，恐造成病毒擴散傳播。

而川普的另一名政治顧問在推特透露，博西於11月2日曾與川普的小女兒蒂芙尼以及前共和黨全國委員會主席蒲博思（Reince Priebus）一同乘坐空軍一號前往威州參加競選活動，當時他們仨皆未佩戴口罩。

除了博西以外，外媒早前報導，住房和城市發展部長卡森（Ben Carson）和白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）也被證實染疫。而這幾位官員3日都曾出席白宮舉行的選舉之夜派對，讓人擔憂病毒將再次在白宮散播開來。

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