拜登感謝前上司！　英媒曝：歐巴馬可能成為下任「駐英大使」

▲英媒踢爆前總統歐巴馬可能是下任駐英大使。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國民主黨總統當選人拜登（Joe Biden）還未上任，就傳出他已找好12人小組，準備在正式就職後力拼防疫；英國媒體更踢爆，其實拜登準備任命前總統歐巴馬當新任駐英大使。若消息屬實，那麼曾批評歐巴馬的英國首相強生，可能會非常地尷尬。

根據《星期日泰晤士報》報導，拜登在篤定當選之後，已經啟動過渡計畫，準備招募各領域專家來組建新的團隊；據了解，其中「駐英大使」一職，拜登有意找前上司歐巴馬（Barack Obama）就任；消息人士透露，「我聽說歐巴馬可能會被邀請來表達感謝之意。」

若此消息屬實，那英國首相強生（Boris Johnson）的處境可能會很尷尬，因為他在2016年擔任倫敦市長期間，曾重砲批評歐巴馬。當時歐巴馬支持英國留歐，和主張脫歐的強生立場不符；強生就批評歐巴馬是個偽君子，更指他是「半個肯亞人」並且對英國有「源自祖先的厭惡感」。

目前拜登團隊尚未出面證實這項消息。根據美媒報導，準總統拜登與副手賀錦麗的交接計畫官網已經上線，誓言要在上任第一天就展開工作；拜登表示，新政府將會創造一個強大的中產階級，打造面向未來的經濟。

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