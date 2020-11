跟川普劃清界線…　輝瑞：新冠疫苗研發未拿「白宮」半毛錢

▲輝瑞旗下疫苗的初步試驗結果顯示保護效力逾90%。(資料照/路透)



文/中央社

美國輝瑞大藥廠今天宣布,旗下疫苗的初步試驗結果顯示保護效力逾90%,消息一出振奮全球。然而紐時報導,輝瑞刻意和美國政府的疫苗計畫劃界線,並稱未拿白宮經費。

路透社報導,疫苗生產前須經監管機關批準。若經批准,輝瑞(Pfizer)預估今年能生產出5000萬劑疫苗,足以保護2500萬人,2021年則預計能產出高達13億劑。疫情爆發迄今全球已超過100萬人病故。

儘管初步結果令人振奮,專家仍希望看到完整數據,因為疫苗仍有許多問題值得探究,像是人種或年紀的有效性差異,以及免疫效果能持續多久。

輝瑞試驗結果可望終結疫情 美政府振奮

美國首席傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)告訴美國有線電視新聞網(CNN):「最重要的是疫苗有效性超過90%,這真的很了不起。」

美國總統川普在推特(Twiitter)上推文說:「股市大漲、疫苗即將上市、有效性高達90%,真是天大的好消息!」

甫當選美國總統的拜登(Joe Biden)也表示這項消息令人興奮,但是戴口罩,保持社交距離和其他衛生措施必須持續到明年的事實不會改變。

美國副總統彭斯(Mike Pence)說,這得歸功於總統川普建立的政府與民間合作的計畫。

The @US_FDA and the Democrats didn’t want to have me get a Vaccine WIN, prior to the election, so instead it came out five days later – As I’ve said all along!