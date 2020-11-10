跟川普劃清界線…　輝瑞：新冠疫苗研發未拿「白宮」半毛錢

▲輝瑞旗下疫苗的初步試驗結果顯示保護效力逾90%。（資料照／路透）



文／中央社

美國輝瑞大藥廠今天宣布，旗下疫苗的初步試驗結果顯示保護效力逾90%，消息一出振奮全球。然而紐時報導，輝瑞刻意和美國政府的疫苗計畫劃界線，並稱未拿白宮經費。

路透社報導，疫苗生產前須經監管機關批準。若經批准，輝瑞（Pfizer）預估今年能生產出5000萬劑疫苗，足以保護2500萬人，2021年則預計能產出高達13億劑。疫情爆發迄今全球已超過100萬人病故。

儘管初步結果令人振奮，專家仍希望看到完整數據，因為疫苗仍有許多問題值得探究，像是人種或年紀的有效性差異，以及免疫效果能持續多久。

輝瑞試驗結果可望終結疫情 美政府振奮

美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「最重要的是疫苗有效性超過90%，這真的很了不起。」

美國總統川普在推特（Twiitter）上推文說：「股市大漲、疫苗即將上市、有效性高達90%，真是天大的好消息！」

甫當選美國總統的拜登（Joe Biden）也表示這項消息令人興奮，但是戴口罩，保持社交距離和其他衛生措施必須持續到明年的事實不會改變。

美國副總統彭斯（Mike Pence）說，這得歸功於總統川普建立的政府與民間合作的計畫。

The @US_FDA and the Democrats didn’t want to have me get a Vaccine WIN, prior to the election, so instead it came out five days later – As I’ve said all along! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

輝瑞和白宮保持距離 稱沒接受經費贊助

然而「紐約時報」（The New York Times）報導，輝瑞的疫苗研發部主任揚森（Kathrin Jansen）刻意和美國政府的「神速行動」（Operation Warp Speed）劃界線以及和政治保持距離。

揚森告訴紐時：「我們從未參與疫苗研發計畫『神速行動』。」「也從未從美國政府、或任何單位取得贊助經費。」

輝瑞確實在7月時宣布和美國政府簽署1億劑疫苗、價值19.5億美元的合約。當時彭博（Bloomberg）報導指出，在所有疫苗研發領先的藥廠中，輝瑞是唯一一家沒有拿白宮經費的藥廠。

揚森今天表示，宣布疫苗有效性的時機點沒有受到政治力影響，她說：「我們向來表示，是科學主導我們的行為而不是政治。」

疫苗運送和儲存有諸多挑戰

世界衛生組織（WHO）稱輝瑞的試驗結果非常正面，但示警恐有45億美元的經費缺口，造成中低所得國家取得篩檢、藥物與疫苗的管道變慢。

較沒那麼富裕的國家也面臨其他挑戰：由於輝瑞這款疫苗必須經由極度低溫運送和保存，需要配套的基礎設施，即使是在美國，也非每家醫院都有這樣的冷藏設備，也影響美國諸多鄉下地區取得疫苗的時機和地點。

疫苗非終結疫情萬靈丹 歐洲當局審查安全性

德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）表示，必須高達55%至65%人口接種疫苗才能打破疫情傳播。他認為最快得等到2021年第1季才會有疫苗。

歐盟今天表示，很快就會和輝瑞及其合作夥伴、德國生技公司BioNtech簽署合約，取得其生產的3億劑疫苗。

為證實疫苗效力，輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）今天告訴CNBC，在達到取得受試者感染COVID-19的164例數據目標前會持續進行試驗，預計11月底前可達標。

英國華威大學（University of Warwick）分子腫瘤學教授楊恩（Lawrence Young）指出，數據可能顯示疫苗能免於民眾發病，但不見得能預防感染。他說：「兩者的細微差異在於，如果被感染你依然能傳播病毒。」

法新社報導，歐盟消息人士透露，歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）正在檢視輝瑞與BioNTech聯手研發疫苗的安全性，但尚未收到臨床試驗數據。

消息人士說，歐盟藥品管理局正「批次審查」好幾款疫苗，歐盟維持先前預測，也就是其中一款疫苗「明年初」會批准上市。

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