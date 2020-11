川普最後黃金30天！想翻盤結果「只剩這段時間」　一出錯整黨全下去陪葬

▲拜登於台灣時間8日早上宣布勝選演說好,川普神隱多時。(圖/路透)

記者陳亭伃/綜合報導

美國總統大選畫下句點,由民主黨候選人拜登、賀錦麗當選,支持者普天同慶之時,共和當候選人川普卻是排斥的接受現實,多次在推特上發表「拒絕承認敗選、堅持自己勝選」的消息。外媒《每日郵報》就分析,川普真的想翻盤不無可能,估計還有30天可以進行最後掙扎。

根據英國《每日郵報》報導,川普在得知美國媒體口風一致宣布拜登當選新任總統後,情緒幾乎崩潰,多次在推特上指出自己才是擁有7100萬合法選票的總統,「而且是絕對勝選」。然而就在外界都認定票數數據就是拜登當選的證據後,也隨之公布大選之後的行政流程時序。其中若川普想要提出爭議或是法律告訴,那麼12月8日之前都可提出異議,若各州都確定遵守程序,那個12月8的最終結果都無法再被改變。

接著12月14日選舉團所選出的選舉人將會宣誓就職,1月5日喬治亞州會決選兩個參議院席位,同樣也是另一場民主黨與共和黨之爭;1月6日國會將會對選舉人投票進行認證,最後1月20日則是新總統宣誓就職,並且擁有三軍總司令所有權力,排除白宮、執政團隊以外的人。

分析報導中也提到,川普自開票之後狂提到要求各州驗票,加上確實有選票計錯的狀況,更讓他有理由要求重新計票或調查。但目前選舉後時序出來,這些繁瑣的過程,川普恐怕只有短短30天可以盡速處理,否則屆時就得面對「狼狽退場」的狀況,而若是處理不當,恐怕連帶喬治亞州參議院選舉也連同陪葬。

71,000,000 Legal Votes. The most EVER for a sitting President!