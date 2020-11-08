拜登宣布當選「世界將發生十大改變」　政壇老咖準備接手川普4年爛攤！

▲拜登當選讓全世界似乎又燃起新的期待。（圖／路透）

記者陳亭伃／整理報導

美國第59屆總統大選於7日畫上句點，由民主黨候選人拜登、副手賀錦麗當選，共和黨短短的四年執政全反饋在這場選舉上，美國各大媒體包括CNN、NBC、ABC、紐約時報、華盛頓郵報等也都口風一致的宣布：拜登贏得大選。然而在川普風生水起的管理美國、乃至於影響全球之際，竄出的拜登究竟是何許人物？

根據《鳳凰新聞網》報導，拜登（Joe Biden）過去為歐巴馬時期的副總統，此外過去還有任職參議員的經歷，政壇立足時間相當長，如今已經77歲的他當選，可能將讓世界產生十大變化。

1. 一切將回到最初的軌道上

拜登在選舉期間就曾多次承諾，如果成功當選，將會「回復所有狀態」，不少拜登支持者、或是轉為支持拜登的人，都對川普顛倒世界、是非的狀態忍無可忍，且川普的衝動已經牽動到國際局勢，美國國內的狀態更是混亂，光是健保法案、稅收、槍枝問題，還有最重要的防疫幾乎沒有顯著的解決方式，而拜登若逐步改善，美國可能將出現新局面。

2. 重回國際組織

川普執政時期退出WHO、巴黎氣候協訂，甚至各種撤減兵，只要是川普認為「多餘的開銷」，或是不如意的組織，幾乎都退出，讓許多組織援助金縮水，導致區域支援減少。拜登當選後，不排除重新加入這些組織，或新加入其他組織，重新提升美國地位。

3. 歐洲國家興奮慘了

德國總理梅克爾、法國總統馬克宏都在第一時間恭喜拜登當選，可見歐洲國家對於美國選舉的關注，因為這可能攸關美國過去「老盟友」的身分將重新回歸，川普執政之後與德國、法國關係普通，更別說多餘的合作，如今拜登當選更讓歐洲國家元首期待。

4. 氣候變遷

川普對於氣候變遷立場，都認為不存在、無害，因此退出巴黎氣候協訂後，在美國境內為了創造更多就業機會大舉建立石油與天然氣的基礎設施，導致氣候負擔加重。拜登的勝選，可能首先對於巴黎氣候協訂的退出採取行動。

5. 美國軟實力修補

川普任內情緒、衝動用事居多，不在意得罪國與國之間，因此拜登上任之後，在國內與國際局勢之間要達到新的平衡狀，或許也需要一些時間甚至是柔軟身段。

▲面對川普留下的世界、國內狀態，拜登需要大刀闊斧的改變。（圖／路透）

6. 美俄關係呈現未知數

拜登過去曾說過「美國最大的敵人就是俄羅斯」，川普在任時，與普丁關係也不佳，未來四年是否可以有所進展或修補，甚至又回到軍備競賽的狀態，誰也說不準。

7. 與土耳其關係複雜或簡化

美國在中東的定位與各國關係相當複雜，尤其川普當時在宣布敘利亞減兵，讓土耳其隨即開戰，最後還得在靠美國介入調停，並以減緩對土制裁作為談判籌碼，民主黨的拜登上任之後，如何處理複雜的美土問題，也是一大看點。

8. 伊朗的靜觀其變

川普任內，對槓伊朗最大的事件就是擊殺革命衛隊少將蘇萊曼尼，導致兩國關係一度緊繃到最高點，最後又爆出烏克蘭客機遭擊毀轉移焦點。此外，伊朗的核協議遲遲沒有共識，美伊雙方無人願意退讓，拜登上任之後估計也需要疏通這方面的問題。

9. 亞太、台海問題

亞太問題對於美國一直以來相當棘手，因為其中牽涉了與中國的抗衡，川普時期中美貿易戰的委屈與被報復都在亞太問題中浮現，未來中美關係，中、美、台三方的問題與拜登的立場勢必牽動整個國際局勢。

10. 中美關係變化

面對川普鮮明的中美關係立場，拜登顯得較為緩和，在競選之前不少人分析，認為比起川普，拜登更傾向親中，然而實際上拜登並沒有特別在這方面著墨多表態，中國至今遲遲沒有發表當選祝賀，似乎也在等待拜登的「初步誠意」。