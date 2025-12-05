東京若爆規模7地震　1.8萬人死亡、停電規模增400萬戶

▲日本政府預計12月公布「首都圈直下地震」最新災損評估。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

日本政府預計12月公布「首都圈直下地震」最新災損評估，若東京發生規模7強震，經濟損失估達83兆日圓（約新台幣16.7兆元），死亡人數最多1.8萬人，建物全毀、燒毀40萬棟。根據評估概要，經濟損失、死亡人數、受損房屋等數據降低，但由於電力需求增加，停電戶數增至1600萬戶。

日本經濟新聞指出，這是時隔12年更新損害評估，相較2013年預估的95兆日圓經濟損失、2.3萬人死亡及61萬棟建物毀損，新版預估數據大多呈現改善趨勢，被害規模縮小，主要歸功於建築物耐震化推進和都市更新成效，使木造建築密集區域分散。

避難相關數據同步好轉，總避難人數從720萬人減至480萬人，避難所一周食物短缺量也從3400萬份降至1300萬份。

然而基礎設施衝擊評估嚴峻，受到都市人口增加導致電力需求上升的影響，停電戶數由1200萬戶攀至1600萬戶，下水道系統受阻影響人數從150萬人增至200萬人。政府將強化臨時住宅、避難支援及外國人對應政策。

儘管多項指標改善，但先前計畫列出的防災對策並未全數落實。前次目標要在2024年底把死亡人數、全毀與燒毀建物相關數據大致減半，但並未達標；全國住宅耐震化率95%目標跳票，國土交通省已重新設定2035年消除所有耐震不足住宅的新目標。