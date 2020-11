夢還沒醒！川普怒吼「我的7100萬選票都合法」堅持自己勝選　不甩拜登演說

▲川普敗選,被記者拍到似乎哭喪著臉 。(圖/路透)

記者陳亭伃/綜合報導

美國總統大選至台灣時間7日深夜終於畫上句點,美媒宣布由拜登登選新任總統,拜登當下在得知好消息時,開心感動的與家人擁抱,並於台灣時間8日上午發表勝選演說。然而共和黨候選人川普卻仍對於選舉結果不接受,連發兩則推特怒吼:「我才是贏得選舉的那個人」。

美國第59屆美國總統大選,在表定的開票日後四日終於結束,由搖擺州賓州畫下最後句點,確定由拜登拿下20張選舉人,以290票領先川普214票成功入主白宮。然而這項勝選消息,看在川普眼裡就是「不可置信且荒唐的結果」,7日晚間多次在推特上發文,「我就是勝選」等言論。

直至8日拜登宣布發表勝選演說,演說前4小時,川普在推特上持續發文,提到自己才真正擁有7千1百萬「合法選票」的人,而且還是在任總統最高的得票紀錄。此外再發文質疑開票所內的狀況,並認為「自己才是贏得選舉的人,7100萬票都是『合法』的,而且川普陣營的觀察員也認為事有蹊翹,至少有百萬張的郵寄選票被劃給了拜登」。

川普的副手候選人彭斯,則未有推特或是公開談話,僅在推特上轉發川普在10月份的政績。選舉結果一家歡樂一家憤怒,川普早先也表示,將發動法律戰,將拜登可疑的選票與開票所的狀態一併列入調查。

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!