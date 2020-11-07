男友傳照報備…呆萌自拍驚見「白皙美腿交疊」　她才知自己綠爆1個月

▲女子在男友照片中發現不單純的倒影。（圖／翻攝自TIKTOK @ sydneykinsch）

記者陳亭伃／綜合報導

在社群網路發達之際，許多人出去玩都會利用拍照上傳的方式分享、或是報備給另外一半，然而「魔鬼藏在細節裡」，很多時候卻可能意外爆出一些你不想公開的小秘密。國外一名女網友日前在抖音上，分享自己抓包男友劈腿的過程，從原本的懷疑，到最後一張照片「反射」的實情，讓她氣到怒提分手。

根據英國《鏡報》報導，金斯（Sydney Kinsch）在抖音上表示，本來就懷疑男友似乎劈腿，但卻苦無證據，直到有一天發現了一張「核彈級」的真相照。原來金斯的男友傳了一張戴著墨鏡的照片，乍看似乎就是一般的自拍照，但其實放大一看，墨鏡鏡片卻反射出一雙白皙修長的美腿，交叉跨在副駕駛座上。

這讓金斯大為光火，回想過去一個月男友的詭異行徑，終於有了解答，因此特別在抖音上分享，更呼籲女性同胞「注意男友照片裡的倒影」，這則影音上傳2天就獲得數十萬的按讚與評論。

不少網友直呼，「真的有夠誇張」、「這種男友蠢的很可愛」。金斯也回應網友，在收到照片時，其實有打給男友求證，但男友似乎沒有察覺到自己有上傳照片。也有網友調侃：「傻子才會劈腿出去還戴著太陽眼鏡，反射鏡面是最容易有破綻的地方」。