國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍反恐任務爆「殺錯人」！　敘利亞特工潛伏多年慘被擊斃

▲▼ 敘利亞特工馬蘇德（Khaled al-Masoud）遭美軍反恐任務誤殺，母親基拉尼（Sabah al-Sheikh al-Kilani）指向兒子家中牆上的彈孔。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 基拉尼指向兒子家中牆上的彈孔。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍10月19日在敘利亞執行的反恐突襲行動驚爆烏龍，這起任務原先鎖定伊斯蘭國（IS）官員，卻誤殺一名長期潛伏於IS蒐集情報的敘利亞臥底特工，突顯美國與敘利亞新政府在反恐合作上仍協調不足。

死者家屬及敘利亞官員向《美聯社》透露，遇害的敘利亞特工馬蘇德（Khaled al-Masoud）多年來持續為敘利亞臨時總統夏拉（Ahmad al-Sharaa）領導的反抗軍及其臨時政府執行反IS臥底任務。事發當晚約凌晨3時，美軍與敘利亞自由軍聯合突襲大馬士革東郊杜邁爾鎮（Dumayr），馬蘇德向部隊表明自己隸屬內政部總安全局，但仍遭擊斃。

他的母親基拉尼（Sabah al-Sheikh al-Kilani）痛訴，「我希望那些把他從孩子身邊奪走的人負責。」家屬質疑這起悲劇源於敘利亞自由軍提供錯誤情報，美軍中央司令部對此則拒絕置評，目前也不清楚事發原因是情報失靈或有人故意提供虛假資訊。

馬蘇德長期滲透南部沙漠地帶IS殘餘勢力，紐約智庫「索凡中心」（Soufan Center）資深研究員納斯爾（Wassim Nasr）直言，他的死對反IS行動「是相當大的挫敗」。美方估計IS目前在敘利亞和伊拉克仍有約2500名成員，專家指出，加強美國聯軍與大馬士革的溝通機制是避免類似悲劇重演的關鍵。

