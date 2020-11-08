比宣布敗選還糗！川普陣營出包「記者會訂錯地點」　對面竟是火葬場…

▲川普團隊疑似訂錯記者會地點，竟變成一個景觀公司旁的停車場，對面還是火葬場。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

美國總統大選終於畫上舉點，美國選民幾家歡樂幾家愁，然而情緒最沉重的莫過於現任總統川普，連任之路不僅全毀，原本想要佔優勢「所以提前郵寄投票」，如今卻成為最大絆腳石。早在7日外媒準備宣布拜登當選之前，川普一度對外發表談話，卻意外被網友發現團隊竟然訂錯記者會地點，對面還是火葬場。

根據《獨立報》報導，川普在7日曾在推特預告自己將在費城的「四季」（Four season）舉辦記者會，然而當眾家媒體抵達收到地址時，卻意外發現並不是所謂高檔的「四季酒店」，而是名為「四季園林景觀公司」，且因為已經進行媒體通知，導致團隊只能臨時在外面的破爛停車場搭致記者會講台與麥克風。

最令人驚嚇的是，該園林景觀公司對面還是一處火葬場，這消息一出，讓不少媒體與網友相當震驚，直呼「裡面根本是不是有人故意瞎搞」、「出這麼大的紕漏很嚴重」。

然而對比拜登的氣勢與局面，贏者果然全拿；川普則是兵敗如山倒一般，推特上不願意面對現況。在拜登出面宣布當選之後，雙方的支持者更是多州爆發激烈衝突，華盛頓特區的拜登選民更是開心舉布條「You are fired」來表達川普落選的心情。

目前川普團隊對於搖擺州部分郵寄選票提出質疑，其中密西根州確定有6000多張川普的選票失誤錯計給民主黨，因此更讓其陣營堅持打法律戰，預計將在多州提出告訴與驗票要求。

Big press conference today in Philadelphia at Four Seasons Total Landscaping — 11:30am! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020



Just arrived at the location for the big news conference announced by President Trump.

Slightly surreal location... not the Four Seasons Hotel but a landscaping business in an industrial estate on edge of Philadelphia... more @SkyNews https://t.co/sUtAAN6n0D pic.twitter.com/u13mBFHFaS — Mark Stone (@Stone_SkyNews) November 7, 2020



