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比宣布敗選還糗！川普陣營出包「記者會訂錯地點」　對面竟是火葬場…

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▲▼川普團隊疑似訂錯記者會地點，竟變成一個景觀公司旁的停車場，對面還是火葬場。（圖／路透社）

▲川普團隊疑似訂錯記者會地點，竟變成一個景觀公司旁的停車場，對面還是火葬場。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

美國總統大選終於畫上舉點，美國選民幾家歡樂幾家愁，然而情緒最沉重的莫過於現任總統川普，連任之路不僅全毀，原本想要佔優勢「所以提前郵寄投票」，如今卻成為最大絆腳石。早在7日外媒準備宣布拜登當選之前，川普一度對外發表談話，卻意外被網友發現團隊竟然訂錯記者會地點，對面還是火葬場。

根據《獨立報》報導，川普在7日曾在推特預告自己將在費城的「四季」（Four season）舉辦記者會，然而當眾家媒體抵達收到地址時，卻意外發現並不是所謂高檔的「四季酒店」，而是名為「四季園林景觀公司」，且因為已經進行媒體通知，導致團隊只能臨時在外面的破爛停車場搭致記者會講台與麥克風。

最令人驚嚇的是，該園林景觀公司對面還是一處火葬場，這消息一出，讓不少媒體與網友相當震驚，直呼「裡面根本是不是有人故意瞎搞」、「出這麼大的紕漏很嚴重」。

然而對比拜登的氣勢與局面，贏者果然全拿；川普則是兵敗如山倒一般，推特上不願意面對現況。在拜登出面宣布當選之後，雙方的支持者更是多州爆發激烈衝突，華盛頓特區的拜登選民更是開心舉布條「You are fired」來表達川普落選的心情。

目前川普團隊對於搖擺州部分郵寄選票提出質疑，其中密西根州確定有6000多張川普的選票失誤錯計給民主黨，因此更讓其陣營堅持打法律戰，預計將在多州提出告訴與驗票要求。

川普的記者招待會，本來要在費城四季酒店，但是他們訂錯了，訂到了四季園林景觀公司記者招待會還是在破爛停車場辦的，對面是火葬場你說他陣營裡沒有叛徒我都不信

蘇膺中發佈於 2020年11月7日 星期六

►過期了沒關係，一張紙變身1.5倍東森幣

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