北韓監獄「多名囚犯」連續人間蒸發！　煉獄內幕曝光

▲北韓監獄生存環境險惡，一旦有所抱怨，還可能遭檢舉「被消失」。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓監獄內部環境惡劣，受刑人經常遭受非人道待遇，而消息人士也透露，獄方會在受刑人中安插眼線，一旦有收容者流露一絲不滿言論，就可能在當晚被「人間蒸發」，就此消失。

根據《每日北韓》報導，北韓監獄宛如「人間煉獄」，生存條件極其殘酷。收容者面臨高強度的勞動工作，但食物配給卻持續縮減，讓其長期處於極度飢餓與疲勞狀態。不僅如此，受刑人即使受傷生病也幾乎得不到醫療照護，病倒後往往被直接丟棄不管。

冬季期間，收容者僅能使用薄如紙片的睡墊，導致凍傷案例層出不窮，加上飲用水遭受污染，腹瀉與傳染病在獄中大規模蔓延。極端惡劣的衛生條件導致臭氣熏天、害蟲橫行，收容者被迫遭受生理與心理雙重折磨。

咸鏡北道內部消息來源指出，近期透過從咸興教化所、价川教化所等機構出獄的會寧市居民證詞，這些駭人聽聞的內幕才逐漸曝光。消息人士表示，「教化所內隨便一句輕率發言都有可能送命。」並證實確實有收容者在深夜被帶走後消失。

這些從教化所出獄的民眾指出，2025年開始，監獄內的生活環境逐漸惡化，且監視與控制強度增加，導致許多收容人的不滿持續高漲，經常無意識地發出「死了算了」、「活著太痛苦」、「像畜生一樣工作卻只給這點食物」等抱怨。然而，這些言論立刻被當局視為政治不當發言，隨即遭到嚴厲處分。

為防範獄內不滿情緒擴散，教化所管理階層在收容者中安插線民充當告密者。消息人士透露，「因為線民的秘密通報，許多人半夜突然被帶走，並再也沒回來過。」

在北韓監獄生活物資極度匱乏的環境中，連肥皂、衛生紙、女性生理用品都成為奢侈品，因此獄方會利用菸草、零食作為獎勵，來鼓勵線民告密。

這種扭曲制度造成收容者間「不告密就無法生存」的心理，彼此爭先恐後出賣他人以求自保。消息人士感嘆，「原本應該協助罪犯改過自新、重返社會的矯正機構，如今變成互相監視、陷害的非人道空間。」更衍生出「想活命就得變成野獸」的說法。