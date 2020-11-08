把員工當垃圾！她營業時間「怒開賣場廣播辭職」　連飆6句XXX嗆爆主管

▲女子在沃爾瑪工作受委屈，竟直接開廣播飆髒話離職。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

每一個人在職場中，都希望受到平等對待，或離職時也希望能好聚好散，但有些職場霸凌或是主管卻偏偏讓事情不如意。德州一名在知名量販店沃爾瑪工作的女子，日前因為不滿自己長期受到職場言語欺壓、種族歧視，甚至還有同是受到性騷粈，讓她看不過去，最後竟開了賣場的廣播，曝光所有實情後辭職。

根據英國《每日郵報》報導，這名在沃爾瑪工作一年7個月的拉格蘭（Shana Ragland）表示，自己在賣場內工作相當痛苦，因為她的主管是個種族歧視的混蛋，甚至有些小主管還會性騷擾女職員，她提到「有些黑人同事就無故的被解雇，主管跟賤人一樣的對待其他人」。

接著拉格蘭還爆料光在賣場一起工作的同事，就有三個是變態，她的上司更是「懶惰的大笨蛋」、「他們對待員工就跟垃圾一樣」，而這一切的投訴都是從賣場廣播內出現，因此當下在購物的消費者也都聽到。

拉格蘭最後提到自己已經受夠這一切，「我想要退出，我不玩了」雖然當下氣氛相當尷尬，但還是有民眾替她的勇敢加油，甚至立刻打開社群網站將廣播的瞬間拍成限時動態，直呼「這樣就不會有更多人受害」。拉格蘭將這段影片放上抖音後，短短48小時就累積110萬的按讚，也笑說：「下一份工作如果要前主管推薦，可能就完蛋了」。