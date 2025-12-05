電子入境卡「把台灣列中國」！　南韓外交部：會再協調

▲南韓將台灣列為中國，遭我國外交部抗議。（圖／e-arrivalcard）



記者王佩翊／綜合報導

南韓2月起實施電子入境卡（E-Arrival Card），但卻被台灣民眾發現，電子入境卡系統將台灣標示為「CHINA（TAIWAN）」，引發國人強烈不滿。對此，外交部表示，已多次向韓方表達嚴正關切，南韓政府5日則向《中央社》表示，會綜合考量各層面因素，與相關單位繼續協調。

隨著台韓交流愈趨頻繁，越來越多台灣民眾發現，不僅南韓電子入境卡系統有問題，連發給台灣人的外國人登錄證上，國籍欄位也同樣標示為「CHINA（TAIWAN）」，對台灣民眾造成不少困擾和不便。

對於民眾的抱怨，我國外交部日前發布聲明強調，已陸續接獲民眾反映，並批評南韓政府的標示方式不僅與事實不符，也造成民眾填寫流程上的混淆與不便。外交部更直言，對南韓政府這種「不友善的列示感到不滿及失望」，要求盡速更正。

根據《中央社》報導，面對我方抗議，南韓外交部5日對其回應表示，仍會維持與台方「持續增進非官方實質合作的一貫立場」。至於國籍標示爭議，韓方僅表示會「綜合考慮諸般層面，持續與相關單位協商」，並未承諾具體改正時程，且至今仍未正面對我外交部做出回應。

外交部強調，在韓方更正錯誤標示之前，台灣將持續溝通，要求盡速處理此問題。