演說全文／拜登承諾「團結社會」療癒美國靈魂　立刻展開防疫工作

▲拜登勝選，7日晚間發表全國演說。（圖／路透社）



記者吳美依／編譯

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）篤定勝選後，與副手賀錦麗（Kamala Harris）於美東時間7日晚間8時30分左右，在德拉瓦州威明頓市（Wilmington）發表談話。他在大約17分鐘的演說中承諾，在這個分裂極端的時代，將成為「所有美國人的總統」，療癒國家靈魂，並且立刻展開防疫工作，推動經濟復甦。

以下為拜登演說全文：

我的美國同胞們，我們的人民已經發聲。他們向我們傳遞一個明確且具說服力的勝利。這是「我們人民」的勝利。我們以本國史上最高紀錄的7400萬票勝出總統大選。我對於大家賦予的信任和信心感到謙卑。

我承諾成為一位尋求團結而非分裂的總統。我看到的不是紅州（共和黨代表色）或藍州（民主黨代表色），而是美國。我將全心努力，贏得全民信任。因為美國最重要的是人民，我們即將組成的政府也是如此。

我競選總統，是為了找回美國的靈魂，重建國家骨幹，也就是中產階層，為了讓美國再次獲得全世界尊敬，並在家園裡團結。數幾百萬美國人因為這樣的願景投下一票，是我畢生的榮幸。現在，我們的工作就是實現這個願景。

▲拜登花了很多時間感謝妻子吉爾（Jill Biden）。（圖／達志影像／美聯社）

我說過很多次，我是吉兒（Jill Biden）的丈夫。如果沒有吉兒、杭特（Hunter Biden）、艾許莉（Ashley Biden）、所有孫兒以及我們全家人與其配偶永不倦怠的愛與支持，我就不會站在這裡。他們是我的心之所向。

吉兒是個媽媽，一個「軍事媽媽」，也是個教育家。她畢生奉獻於教育，但教課不只是她的工作，也是她的為人。對於美國的教育工作者而言，今天是個很棒的日子，你們將在白宮李有個自己人，而吉兒將成為很棒的第一夫人。

我將有幸與賀錦麗這位了不起的副總統共事，她將成為我國第一位女性、非裔女性、南亞裔女性副總統，也是首位獲選擔任正、副元首的移民女兒，創造歷史。

此事很久以前早就應該發生，這在今晚也提醒了我們記得多年以來一直為此努力奮鬥，促成改變的人們。但是，美國已經再一次讓道德曲線往正直的那一側彎去。

▲拜登致詞時表示，副手賀錦麗與其丈夫已經成為「拜登家族成員」。（圖／路透社）

卡瑪拉與道格（賀錦麗與其丈夫），不論你們喜不喜歡，你們已經成為我的家人。你們已經成為拜登家族的榮譽成員，沒辦法退出了。

全體志工與地方選務官員們，你們在疫情之際參與計票工作，你們值得獲得我國的特別感謝。我的競選團隊、志工與所有奉獻自己成就此刻的每個人，一切都歸功於你們。

還有每個支持我們的人，我對於我們建立與營運的競選團隊與我們籌組的聯盟感到驕傲，這是史上最廣泛、最多元的聯盟。有民主黨、共和黨與無黨籍人士，有進步派、溫和派與保守派人士。有年輕人與老人，也有都會居民與鄉村居民。有同志、異性戀與跨性別者。白人、拉丁裔、亞洲人與美州原住民。

尤其在我們選情最低迷的時候，非議美國人社群再次挺身支持我。他們總是支持我，我也將如此支持你們。我一開始就表明，我希望投入一場代表美國的競選，而我認為我們做到了。現在，我也希望我的政府將會擁有相同面貌。

那些投票給川普總統的選民們，我了解你們今晚的失望。我自己也落選2次。但是，讓我們現在再給予對方一個機會。現在是拋開嚴苛話語的時刻，要消除怒火，再次見面，聆聽彼此。為了進步，我們必須停止把對手當成敵人。我們不是敵人。我們都是美國人。

《聖經》教導我們，天下萬物皆有時，建造有時，收割有時，栽種有時，療癒也有時。現在就是美國療癒的時刻。

▲拜登發表演說時，支持者激動不已。（圖／路透）

如今競選已經結束，而人民的意志是什麼呢？我們被授權的（職責）是什麼呢？

我相信，在我們時代的偉大戰鬥中，美國人民要求我們集結得宜、公平、科學與希望的力量。這場戰鬥包括控制疫情、打造繁榮、確保你與家人的醫療健保、達到種族正義並根除我國制度性的種族歧視、拯救氣候、重建體面得宜、捍衛民主，並且給予每位國民公平的機會。

我們的第一件工作就是控制新冠病毒，在疫情受控之前，我們無法修復經濟、恢復活力，也無法享受中人生最珍貴的時刻，擁抱孫兒、慶生、參加婚禮與畢業典禮，還有所有對我們最重要的場合。

我周一將指名一群優秀科學家與專家擔任過渡政府顧問，協助將拜登—賀錦麗計畫轉為行動藍圖，並在明年1月20日開始實踐。

此計畫將以科學為基礎，並且依照同情心、同理心與關懷的原則規畫。我將竭盡全力，承諾扭轉疫情。

我以一名光榮民主黨人的身分競選，如今將成為美國總統。我將替投票給我的人努力工作，對於那些並未投票給我的人也是如此。

此時此地，讓美國妖魔化的嚴峻時代開始終止。民主黨與共和黨拒絕互相合作的原因，並非出自於某種我們無法控制的神祕力量。這是一個決定，是我們可以做出的選擇。如果我們可以決定不合作，就可以決定合作。我相信這是美國人民授權的一部分。他們希望我們合作。而這就是我將要做的選擇，我呼籲國會民主黨與共和黨人與我做出一樣的選擇。

▲拜登支持者在現場展現支持。（圖／路透）

美國故事是關於緩慢但穩定擴大的機會。不要搞錯了，太多夢想都被推遲太久。我們必須讓每個人都能受惠於美國承諾，不論他們的種族、族裔、信仰、身分認同或是否有任何殘疾。美國總是被轉捩點形塑，也就是在這些時刻，我們思考自己是什麼樣的人，以及想要成為什麼樣的人，並且做出艱難的決定。

林肯在1860年決定維護國家的完整，羅斯福總統在1932年替陷入困境的美國推行新政，甘迺迪總統在1960年承諾新邊疆。而12年前，歐巴馬創造歷史時告訴我們，「是的，我們做得到。」

我們再次處於轉捩點。我們有機會擊敗絕望，建立一個繁榮且有目標的國家。我們做得到，我知道可以。我很早就談論著要為美國的靈魂奮鬥，我們必須找回美國的靈魂。

我們的善良天使與最黑暗衝動持續戰鬥，進而塑造了我們的國家。如今，我們的善良天使勝利。今晚，全世界都在看著美國，我相信美國在最理想的狀況下，將成為全球的燈塔。而我們並非依靠權力而處於領導地位，而是依靠我們身為典範的力量，處於領導地位。

我始終相信，可以使用一個單字來定義美國，那就是「可能性」。在美國，每個人都應該有機會追求夢想，並將神所賜予的能力發揮得淋漓盡致。看吧，我相信這個國家的可能性。

我們總是往前看，盼望一個更自由、更公正的美國，一個利用尊嚴與尊敬創造工作機會的美國，一個能夠治癒癌症、阿茲海默症等疾病的美國，一個不會放棄任何人的美國，一個不會輕易放棄或屈服的美國。這是一個偉大的國家，而我們是善良的人民。這是美利堅合眾國。只要我們團結合作，就沒有做不到的事。

▲拜登夫妻與賀錦麗夫妻一起上台。（圖／路透社）

競選最後幾天，我一直想著一首對於我、我的家人，尤其我已故兒子博伊（Beau Biden）具有重大意義的讚美詩。它描繪了支持著我的信念，以及我相信支持著美國的信念。我希望它也能夠慰藉今年因可怕病毒而失去摯愛的23萬多個家庭。我的心與你們大家同在，希望這首讚美詩也能夠安慰你們。

「祂將用鷹翅讓你高升，用黎民氣息乘載你，讓你閃耀如同太陽，將你緊握在主慈手中」。現在，我們一起乘坐在鷹翅之上，展開神與歷史召喚我們實踐的工作。

有著真誠心意與穩健雙手，有著對於美國與彼此的信心，有著愛國之心以及對於正義的渴望，讓我們成為自知能夠實現的那種國家。一個團結、強大、療癒的國家，美利堅合眾國。

願神保佑大家，願神保佑我們的部隊。

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