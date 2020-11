快訊／這是全美人民的勝利！拜登激動演說：是時候改變一切了

▲拜登在德拉瓦州威明頓市發表談話。(圖/路透)

記者吳美依/綜合報導

美國民主黨總統參選人拜登(Joe Biden)篤定入主白宮,與副手賀錦麗(Kamala Harris)於美東時間7日晚間8時30分左右,在德拉瓦州威明頓市(Wilmington)發表談話。他表示,將重建國家骨幹,團結與療癒社會,「讓美國再次獲得全世界尊敬」,成為全世界的燈塔。

拜登表示,選民「向我們傳遞了一個明確且具有說服力的勝利。這是『我們人民』的勝利」。他誓言成為一位「不會尋求分裂而是團結」的總統,眼中「不是紅州(共和黨代表色)或藍州(民主黨代表色),而是美國」,努力工作,贏得全世界人民的信心。

拜登接著提到具體政策面向,承諾將降低全球平均溫度,解決疫情危機,讓大家能夠再次見面,並讓國民「再一次互相傾聽」。他也引述《聖經》文字表示,「每一件事情發生都有原因……現在就是美國療癒的時刻」。

▲拜登承諾團結、療癒美國。(圖/路透社)



拜登指出,如今競選已經結束,而在這個時代的偉大戰鬥中,「美國人呼籲我們集結正直、公平科學與希望的力量」,這是美國人民所賦予的使命,呼籲是時候改變一切。

拜登激動表示,「有著真誠心意與穩健雙手,有著對於美國與彼此的信心,有著愛國之心以及對於正義的渴望,讓我們成為自知能夠實現的那種國家。一個團結、強大、療癒的國家,美利堅合眾國」。

拜登一開場時,花了許多時間感謝妻子吉兒.拜登(Jill Biden),「如果沒有她的愛與支持,我無法站在這裡」,相信太太將成為一位很棒的第一夫人。此外,他也一一致謝包括次子杭特(Hunter Biden)在內的所有家族成員、全國選務工作人員與志工、非裔族群的支持。

▲美國副總統當選人賀錦麗登台演說。(圖/路透社)

拜登上台前,賀錦麗先行上台演說。她表示,美國全新的一天即將到來,選民做出了新的選擇,「選擇拜登成為美國新任總統」,而民主只有在人民願意奮鬥的時候,才變得強大,「我們人民有能力創建一個更美好的未來,當我們透過民主投票來決定,當美國靈魂處於危急關頭,全世界都在關注的同時,你們為美國開啟新的一天。」

賀錦麗也承諾成為一名忠誠又誠實的副手,隨時準備好為人民付出,「像當初拜登輔佐前總統歐巴馬一樣,努力重建國內經濟,讓全美齊心團結,「美國人民已經做好準備,拜登和我也同樣做好準備。」

A new day in America has come. Tune in as Vice President-Elect @KamalaHarris and I address the nation. https://t.co/d38F58DHu8