敗選＋病毒逆襲！川普陣營爆「內鬥」究責口水戰　女婿秒成箭靶

▲美國總統川普連任失敗，競選團隊爆發互相指責的口水戰，而他的女婿庫許納立刻成為箭靶。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國2020總統大選由民主黨候選人拜登（Joe Biden）篤定勝出。現任總統川普連任失敗，其共和黨盟友與幕僚們開始互相責怪，並且立刻把矛頭指向川普女婿、也就是實際上的競選團隊經理庫許納（Jared Kushner）。與此同時，白宮又遭新冠肺炎強襲，團隊瀰漫著低氣壓，而且持續惡化。

庫許納在川普政府中身兼數職，包括白宮高級顧問、中東事務負責人、防疫問題協調員等等，且清楚展現自己涉入所有重大競選決定。他參與許多關鍵戰場的選前造勢，大選日當天與總統一起拜訪維吉尼亞州阿靈頓郡（Arlington County）的競選總部，之後再返回白宮，一起看開票。

▲庫許納（Jared Kushner）負責了實際上的競選統籌事務。（圖／路透）



一名川普盟友向《華盛頓郵報》表示，「從競選第一天到最後一天，唯一沒有改變的就是庫許納。所以，如果總統勝選，庫許納應該獲得讚賞，但如果總統輸了，庫許納就應該受到指責」。但另一名高級政府官員卻反對，他指出，這場大選原本可能慘敗，「多虧庫許納的基礎工作，一些州僅只落後了幾千票」。

另外，小唐納（Donald Trump Jr.）的女友金柏莉（Kimberly Guilfoyle）負責競選團隊募資工作，也因資金遭到拜登團隊超前，受到指責。一名競選幕僚向《政客》透露，金柏莉的工作「表現不佳，而且是人資的惡夢」。

此外，白宮在大選日後再度爆發疫情。白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）與另外至少5名員工確診。

川普至今仍未展現承認大選結果的跡象，放話「還沒有結束」，在許多搖擺州採取法律行動，挑戰計票結果。白宮發言人迪爾（Judd Deere）被問及川普是否致電拜登，承認對方勝選時說，「總統的行程沒有更新」。

另據CNN，川普目前沒有計畫邀請拜登參加橢圓形辦公室會議。這是將卸任總統與繼任者的傳統，歐巴馬在2016年11月10日，也就是上屆大選的2天後就邀請了川普。

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