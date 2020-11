賓州也爆舞弊！郵政主管下令「加工」改日期　逾期選票秒生效

記者吳美依/編譯

美國大選仍在計票當中,賓州伊利市(Erie)郵政人員霍普金斯(Richard Hopkins)公開指控,該市郵政局長魏森巴赫(Robert Weisenbach Jr.)下令將大選日後才送達的選票郵戳全部改為11月3日以前,以利符合計票資格。

反貪腐NGO組織Project Veritas於5日晚間釋出影片,而霍普金斯以「吹哨者」(whistleblower)的身分公開爆料。他無意間聽見,魏森巴赫5日向另外一名員工提到,大選日隔天才送達的郵寄投票都被「回溯」日期,但有一張選票被「錯誤地」蓋上正確日期,也就是11月4日的郵戳。

霍普金斯還說,郵務監察人員已於6日聯繫他,要求了解更多資訊,展開調查。

