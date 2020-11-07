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號召「川粉」包圍計票所！匿名簡訊來源曝光　學者驚：簡直玩火

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▲▼賓州爆發多起大規模示威。（圖／路透）

 ▲川普支持者5日集結在賓州費城的計票所外示威。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國總統大選3日登場，計票程序如今已接近尾聲，但各地在此過程中爆發零星示威與衝突。相關單位發現，有人傳送簡訊，指示川普支持者前往賓州的計票所外集結，竟循線追查到川普競選幕僚的公司。

簡訊內容寫道，「注意：激進的自由主義者與民主黨人正試圖從川普手中偷走大選！我們需要你們！」，指示收件者5日前往費城會議中心（Philadelphia Convention Center）附近的十字路口集結，「展現支持」。

《美聯社》與《華盛頓郵報》報導，成千上萬封「煽動性」匿名簡訊被寄出後，2黨支持者5日下午果然在費城的計票所外發生對峙衝突。

▲川普支持者5日集結在賓州費城會議中心的計票所外示威。（圖／路透）

▲川普支持者5日集結在賓州費城會議中心的計票所外示威。（圖／路透）

▲賓州費城會議中心的計票所外爆發示威，川普支持者紛紛站出來「展現支持」。（圖／路透）

加拿大多倫多大學線上監督機構「公民實驗室」（Citizen Lab.）協助調查後發現，上述簡訊都是透過簡訊平台Opn Sesame租用的手機號碼傳送出去。該公司也替共和黨提供傳送簡訊服務，而首席執行長就是川普競選團隊數位主任科比（Gary Coby）。

「公民實驗室」資深研究員史考特雷爾頓（John Scott-Railton）說，「這種訊息簡直是在玩火，很幸運的是，這似乎沒有引發更多衝突」。

川普陣營一名高級競選官員匿名澄清，這些簡訊絕非來自競選團隊。Opn Sesame有許多客戶，而且不願透露任何客戶的身分，因此外界目前仍無法確定究竟是誰發出這些訊息。科比本人也拒絕評論。

►賓州兩派支持者都爆發示威　川粉費城計票中心外怒吼：不要再計了

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